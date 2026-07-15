Por qué no juega De Paul en la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial

Rodrigo De Paul no será titular en la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante del Inter Miami de la MLS estará en el banco de suplentes para este compromiso trascendental en el que los de Lionel Scaloni buscarán volver a la final. Por supuesto, se conocieron los motivos de la ausencia del "Motorcito" de la "Albiceleste" desde el arranque para este compromiso en Atlanta.

Por qué no juega Rodrigo De Paul en la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

En principio, se trata de una decisión táctica por parte del cuerpo técnico del combinado nacional teniendo en cuenta que el mediocampista también fue uno de los puntos bajos en los cuartos de final contra Suiza. En su lugar estará Giuliano Simeone, quien puede aportarle al seleccionado otro estilo de juego, no sólo llegando al área rival sino también bajando a defender. Por otro lado, no hay cambios con respecto a los once que salieron contra los suizos en el mencionado cruce del pasado sábado por la noche.

Con respecto a este encuentro, De Paul habló con los medios horas antes y sostuvo: "Este tipo de partidos me encantan, me motivan, tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Viviéndolo con mucha alegría, es una selección que nunca enfrenté así que lo estoy viviendo con mucha alegría, mucha emoción, y ansiedad de que llegue el día de mañana". A su vez, le pasó la pelota al DT diciendo que es quién debía definir si él estaría o no presente en el verde césped desde el minuto cero.

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Con la ausencia de Rodrigo De Paul en el mediocampo y la inclusión de Simeone, los once de la Selección Argentina para enfrentar al elenco inglés son: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. De esta manera, la "Albiceleste" sólo contará con un cambio para medirse ante los ingleses en busca de la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, España eliminó a Francia venciendo por 2 a 0 en la semifinal restante definiendo así al primer equipo que llegó al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el encuentro por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.

Los números de De Paul en la Selección Argentina