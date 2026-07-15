Cuánto gana un chofer de colectivo en julio 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los choferes según categoría

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan cobrando en julio 2026 las mismas escalas salariales vigentes, ya que hasta el momento no se anunció un nuevo acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

De esta manera, siguen en vigencia los valores establecidos en la última negociación salarial, que fijan el sueldo básico conformado y los distintos adicionales que integran la remuneración mensual de los conductores de corta y media distancia.

Cuánto se cobra de aumento colectivos en julio

Cuánto gana un chofer de colectivo en julio de 2026

Según la escala vigente, el salario básico conformado para los choferes del AMBA es de $1.545.278,25. Sin embargo, el ingreso mensual no se limita al sueldo básico, sino que incluye distintos conceptos previstos en el convenio colectivo de trabajo.

La estructura salarial vigente contempla:

Salario básico conformado: $1.545.278,25.

$1.545.278,25. Viáticos estimados (24 jornadas): $384.000.

$384.000. Asignación fija no remunerativa: $120.000.

$120.000. Adicional por gestión del sistema SUBE: $139.075,04.

Con estos conceptos, un chofer que recién comienza su actividad percibe un ingreso mensual estimado de entre $1.850.000 y $1.890.000, dependiendo de la empresa, la cantidad de jornadas trabajadas y otros adicionales previstos por convenio.

Cuánto cobra un colectivero según la antigüedad

La antigüedad representa uno de los principales factores que incrementan el salario de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros.

Los ingresos estimados según los años de servicio son:

Chofer con 5 años de antigüedad: $1.953.368.

$1.953.368. Chofer con 10 años de antigüedad: $2.082.125.

$2.082.125. Chofer con 20 años de antigüedad: $2.295.303.

Estos valores reflejan el impacto de los adicionales por permanencia en la actividad establecidos en el convenio colectivo.

Choferes de colectivo con aumento en julio

Cómo se compone el sueldo de un chofer

Además del salario básico y los viáticos, los trabajadores pueden percibir otros conceptos que incrementan la remuneración mensual.

Entre los principales adicionales se encuentran:

Presentismo.

Horas extras.

Recargos por jornadas especiales.

Adicionales operativos.

Bonificaciones previstas en el convenio colectivo.

El monto final puede variar según la empresa, el servicio prestado y la cantidad de horas trabajadas durante el mes.

Qué pasa con las paritarias de la UTA

Hasta el momento no hubo una nueva actualización salarial para los choferes de colectivos del AMBA, por lo que continúan vigentes las escalas acordadas en la última negociación entre la UTA y las cámaras empresarias.

El sector permanece a la espera de una nueva ronda paritaria que permita revisar los salarios durante el segundo semestre de 2026. Mientras tanto, los trabajadores continúan percibiendo el sueldo básico, los viáticos, la asignación no remunerativa, el adicional por gestión del sistema SUBE y el resto de los conceptos contemplados en el convenio vigente.