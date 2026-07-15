Marcha atrás de Meta: el polémico cambio en Instagram con tus fotos que tuvieron que dar de baja

Fuente: WWWhat's new.

Meta tiene un historial largo de lanzar primero y pedir perdón después. Esta vez el ciclo fue especialmente corto: la función de etiquetado de Muse Image duró apenas cuatro días activa antes de que la compañía emitiera un comunicado reconociendo que "no dio en el blanco" y confirmando que ya no estaba disponible. El caso es un ejemplo de manual de cómo no introducir una función que involucra datos de personas reales.

Qué hacía la función y por qué generó rechazo

Dentro de Muse Image, el nuevo generador de imágenes de Meta AI lanzado el 7 de julio, la compañía incluyó una opción para etiquetar cuentas públicas de Instagram con la arroba. El sistema accedía al perfil de ese usuario para tomar sus fotos como referencia y generar cualquier imagen que el solicitante pidiera.

El problema central no fue la función en sí, sino la decisión de activarla por defecto para todas las cuentas públicas de Instagram, sin informar ni pedir consentimiento. Quienes querían evitar que cualquier persona pudiera usar sus fotos de esa forma tenían que encontrar la opción y desactivarla manualmente desde la configuración. Es decir, el modelo de privacidad fue el opuesto al recomendado: activo por defecto, y quien no quiera debe salir a apagarlo.

Cuatro días de críticas y un comunicado de disculpa

Muse Image se anunció el martes 7 de julio. Las críticas comenzaron a acumularse en los días siguientes, especialmente de usuarios y especialistas en privacidad que señalaron la falta de consentimiento explícito. El sábado 11, Meta publicó un comunicado en el que reconocía haber recibido comentarios negativos y anunciaba que la función ya no estaba disponible. El texto íntegro de Meta fue: "Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía ser mencionado de esta manera. Hemos recibido comentarios indicando que esta función no ha dado en el blanco, por lo que ya no está disponible".

El argumento que Meta no sostuvo

La compañía explicó que la intención era "dar a los usuarios el control", pero la lógica de ese argumento no cierra: el control real habría sido dejar la función desactivada por defecto y que cada usuario eligiera activamente si quería participar. Activarla para todos sin aviso y dejar que cada persona la desactive no es dar control, es lo opuesto.

El episodio se suma a un patrón reconocible. Meta tiene un historial de escándalos relacionados con el uso de datos personales de sus plataformas para alimentar sistemas de inteligencia artificial, y la reacción de la comunidad ante cada uno de ellos sigue siendo la misma: malestar, presión pública y, eventualmente, algún tipo de corrección. La diferencia con otras veces es que esta vez la corrección llegó en menos de una semana.