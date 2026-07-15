La familia de Lionel Scaloni: esposa, hijos, padres y hermanos del DT de la Selección Argentina

A pesar de la popularidad que alcanzó como entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni eligió mantener la privacidad de su entorno más cercano

Lionel Scaloni se convirtió en una de las figuras más importantes del fútbol argentino gracias a su exitoso ciclo al frente de la Selección Argentina. Detrás de los logros deportivos y del liderazgo que mostró durante los últimos años, existe una historia personal marcada por el apoyo familiar, los afectos y sus raíces en Santa Fe.

La vida personal de Lionel Scaloni lejos de las canchas

Desde que asumió la conducción de la Selección Argentina, Lionel Scaloni mantuvo un perfil bajo respecto de su vida privada. A pesar de la enorme exposición que implica dirigir al equipo nacional, el entrenador suele preservar los momentos familiares y compartir muy poco sobre su intimidad.

Sin embargo, en distintas entrevistas dejó entrever la importancia que tienen sus seres queridos en cada etapa de su carrera. El técnico considera a la familia como uno de los pilares fundamentales que lo acompañaron tanto en sus años como futbolista profesional como en su etapa como entrenador.

Su historia personal también está estrechamente vinculada con los valores que aprendió durante la infancia en Pujato, la localidad santafesina donde nació y dio sus primeros pasos en el deporte.

Quién es Elisa Montero, la esposa española de Scaloni

La esposa de Lionel Scaloni es Elisa Montero, una española a quien conoció en 2008 durante una etapa clave de su carrera futbolística. El encuentro se produjo cuando el exdefensor llegó al Mallorca a préstamo desde la Lazio de Italia.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y ambos construyeron una familia lejos de los flashes mediáticos. A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del fútbol, Elisa siempre optó por mantener una vida discreta y alejada de la exposición pública.

El propio entrenador recordó cómo comenzó la historia de amor durante una entrevista con Alejandro Fantino. Allí explicó: “A los 29 años, quedé con una lesión después de la Copa del Mundo. Firmé un contrato con la Lazio. Venía de jugar diez años en España y, seis meses después, me llamaron para jugar en Mallorca… Ahí conocí a mi esposa”. Aquella coincidencia terminó transformándose en una relación duradera que continúa acompañándolo en cada desafío profesional.

Los hijos de Scaloni y la familia que formó junto a Montero

El director técnico formó una familia junto a Elisa Montero con el nacimiento de Ian y Noah

La pareja formó una familia con la llegada de sus dos hijos. El primero nació en 2012 y recibió el nombre de Ian. Cuatro años después, en 2016, llegó Noah, completando el núcleo familiar del entrenador argentino.

Aunque los hijos de Lionel Scaloni aparecen ocasionalmente en algunas celebraciones deportivas, especialmente tras las consagraciones de la Selección Argentina, la familia mantiene una política de bajo perfil y resguardo de la privacidad.

Las imágenes compartidas después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 mostraron la emoción de los más pequeños acompañando a su padre en uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

Los padres y hermanos de Scaloni, el vínculo con Pujato

Más allá de la vida que construyó en Europa, Lionel conserva una fuerte conexión con Pujato, el pueblo santafesino que lo vio crecer. Cada vez que la agenda se lo permite, regresa para reencontrarse con su familia y sus afectos más cercanos.

Sus padres son Ángel y Eulalia, quienes estuvieron presentes durante todo su recorrido deportivo y acompañaron tanto los años de futbolista como su posterior etapa como entrenador. Además, el director técnico mantiene una relación cercana con sus hermanos, Mauro y Corina. Ese círculo familiar representa un apoyo constante y un refugio lejos de la presión que implica conducir a la Selección Argentina.

La historia de Scaloni no solo está marcada por los títulos y los éxitos deportivos. También se sostiene en una familia que lo acompaña desde sus comienzos y que continúa siendo una parte esencial de su vida dentro y fuera del fútbol.