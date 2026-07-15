Cuánto cobran trabajadores rurales tras el aumento en julio 2026: el salario que ganan

Salarios empleados rurales cuánto cobran

Los trabajadores rurales comenzaron a cobrar en julio 2026 los nuevos salarios establecidos en el acuerdo paritario firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector agropecuario, que ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

La actualización salarial alcanza al personal comprendido en el convenio colectivo y contempla nuevos salarios básicos, sumas no remunerativas para todas las categorías y una cláusula de revisión que permitirá reabrir la negociación si la evolución de la inflación afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con las nuevas escalas, el salario de ingreso para la actividad supera el millón de pesos mensuales.

Cuánto cobran los trabajadores rurales en julio de 2026

Las escalas vigentes para julio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Peón general

Salario básico: $1.088.358,51

Suma no remunerativa: $5.335,10

Peón único

Salario básico: $1.116.058,33

Suma no remunerativa: $5.470,88

Ovejero

Salario básico: $1.127.265,44

Suma no remunerativa: $5.525,82

Personal especializado

Las categorías que incluyen albañiles, herreros, carpinteros, cocineros y mecánicos rurales perciben:

Salario básico: $1.158.597,91

Suma no remunerativa: $5.679,41

Ordeñador

Salario básico: $1.165.963,05

Tractorista y maquinista agrícola

Salario básico: $1.207.669,28

Salarios con aumento en julio

Qué categorías tienen los salarios más altos

Las remuneraciones más elevadas del convenio corresponden a los trabajadores vinculados con la aplicación de productos fitosanitarios.

En ese caso, los peones auxiliares perciben:

Salario básico: $1.761.296,80

Suma no remunerativa: $8.633,81

El salario más alto de toda la actividad corresponde a los conductores de equipos autopropulsados para la aplicación de fitosanitarios, quienes cobran:

Salario básico: $2.545.139,23

Suma no remunerativa: $12.476,17

De esta manera, esta categoría supera ampliamente los $2,5 millones mensuales, convirtiéndose en la mejor remunerada del convenio rural.

Cuánto cobran empleados rurales en julio

Cómo quedaron los salarios para economías regionales

El acuerdo también contempla escalas específicas para algunas actividades regionales.

En la actividad olivícola, por ejemplo:

Trabajador de riego calificado: $1.378.570,26 .

. Encargado de establecimiento: $1.483.214,54.

Estas escalas forman parte del cronograma de incrementos previsto para el sector y continuarán actualizándose en los próximos meses.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión

Además de establecer las nuevas escalas salariales, la paritaria incorpora una cláusula de revisión que permitirá a UATRE y a las entidades agropecuarias volver a negociar los salarios si la inflación u otras variables económicas deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores rurales.

De esta manera, las partes mantienen abierta la negociación durante 2026 con el objetivo de adecuar las remuneraciones a la evolución de los precios y del contexto económico.