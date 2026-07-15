A qué hora de Argentina se juega la final del Mundial 2026

La copa se pone en juego en el Metlife.

La Copa Mundial 2026 está a un paso de definir a su nuevo campeón y la expectativa crece en cada rincón del planeta. Como sucede en cada edición del torneo más importante del fútbol, la final concentra la atención de millones de fanáticos que buscan conocer todos los detalles de un partido que promete quedar en la historia, con dos equipos que se jugarán la vida en la cancha.

El encuentro definirá el campeón de la edición 2026, torneo que por primera vez tuvo tres países como organizadores, de los cuales dos repitieron localía (Estados Unidos y México) y una fue por primera vez anfitriona (Canadá). Con la fecha confirmada y la sede definida desde hace tiempo por la FIFA, ya se conocen los horarios oficiales para cada país y a qué hora se podrá ver en Argentina.

A qué hora de Argentina se juega la final de la Copa del Mundo

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio y comenzará a las 16.00 (hora de Argentina). El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 82 mil espectadores que durante la Copa del Mundo es denominado oficialmente New York/New Jersey Stadium por la FIFA.

La elección del estadio para la final del Mundial 2026

La elección del MetLife Stadium no es casual. Se trata de uno de los recintos deportivos más modernos de Estados Unidos y habitualmente alberga encuentros de la NFL, además de espectáculos internacionales. Para el Mundial 2026 fue seleccionado como sede del partido más importante del torneo tras un proceso de planificación que involucró a las tres naciones organizadoras: Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección española, una de las finalistas.

Esta edición de la Copa del Mundo también marcó un cambio histórico en el formato de competencia. Por primera vez participaron 48 selecciones, lo que amplió la cantidad de partidos y sumó una nueva ronda eliminatoria antes de los tradicionales octavos de final. El calendario se extendió durante casi un mes y culminará con el encuentro que definirá al campeón del certamen.

Con el cronograma ya establecido, los fanáticos argentinos solo deberán reservar la tarde del domingo 19 de julio. Desde las 16.00, el mundo del fútbol volverá a detenerse para vivir la final del Mundial 2026, un partido que, como ocurre cada cuatro años, concentrará la atención de millones de espectadores alrededor del planeta.