La esperada promoción de PlayStation para conseguir juegos con hasta 80% de descuento

La compañía adelantó que la promoción no será estática.

Los usuarios de PlayStation 5, PlayStation 4 y PS VR2 ya pueden prepararse para una de las promociones más importantes del año. Sony confirmó que las Rebajas de Temporada de PlayStation Store comenzarán el 15 de julio y se extenderán hasta el 12 de agosto, con descuentos de hasta el 75% en miles de juegos, complementos y otros contenidos digitales.

La compañía también adelantó que la promoción no será estática. A partir del 22 de julio se incorporará una nueva tanda de ofertas, por lo que algunos descuentos serán reemplazados por otros durante el transcurso del evento. De esta manera, quienes quieran aprovechar los mejores precios deberán revisar la tienda periódicamente para no perderse las nuevas oportunidades.

Los juegos destacados de las Rebajas de Temporada

Entre los títulos que formarán parte de la campaña aparecen algunos de los lanzamientos y franquicias más populares de PlayStation. Según Sony, habrá importantes descuentos en juegos como:

EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition

Assassin's Creed Shadows

Call of Duty: Black Ops 7 – Edición de Archivo

Indiana Jones and the Great Circle

Sid Meier's Civilization VII

WWE 2K25

Silent Hill 2

Astro Bot

The Last of Us Part II Remastered

LEGO Horizon Adventures

Mortal Kombat 1

Hogwarts Legacy

Cyberpunk 2077

Star Wars Outlaws

Elden Ring

Además de estos títulos, la empresa aseguró que la promoción incluirá miles de juegos para PS5, PS4 y PS VR2, junto con expansiones, contenido descargable y otros productos digitales disponibles dentro de la tienda.

Los interesados podrán acceder a todas las promociones desde la PlayStation Store.

Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas

Las Rebajas de Temporada de PlayStation Store permanecerán activas hasta el 12 de agosto, aunque Sony aclaró que algunas promociones podrían finalizar antes de esa fecha. Por ese motivo, recomienda consultar la ficha individual de cada juego para verificar la duración exacta de su descuento.

Los interesados podrán acceder a todas las promociones desde la PlayStation Store, tanto en las consolas compatibles como desde la versión web de la tienda. Allí también se actualizará el catálogo de ofertas el 22 de julio, cuando se sumen nuevos juegos y cambien parte de los descuentos disponibles.