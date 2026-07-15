La medida quedó oficializada a través de la Resolución 44/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Transporte de la Nación aprobó de manera definitiva los cambios en el recorrido de la línea 46 de colectivos, que conecta La Boca y otros barrios porteños con San Justo, en el partido de La Matanza.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 44/2026, publicada en el Boletín Oficial, y pone fin a un trámite que había comenzado a mediados del año pasado.

¿Qué cambia en el recorrido de la línea 46?

La línea 46, operada por Unión Transportistas de Empresas S.A. (UTESA), modificará la traza de su actual ramal A que une La Boca con San Justo por la avenida Amancio Alcorta para incorporar el paso por la Villa 1-11-14 y por el Barrio PROCREAR "Estación Buenos Aires", en Barracas, ubicado detrás del estadio de Huracán. El ramal B, que cubre el mismo trayecto por la avenida Iriarte, no tendrá modificaciones relevantes.

Con esta alteración, los ramales se convertirán en la tercera línea de colectivos en llegar a esa urbanización, después de la 118 y de la ya desaparecida 90, cuyo tramo fue absorbido el año pasado por la línea 151.

Según precisó la Secretaría de Transporte en su sitio oficial, la reestructuración busca optimizar los recorridos, reducir superposiciones entre líneas, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte en la zona sur del AMBA.

El expediente había recibido impugnaciones por parte del Grupo Metropol, que alegó una posible afectación sobre su línea 151, cuyo recorrido comparte tramos con la zona involucrada. Esos planteos fueron desestimados al momento de aprobar la resolución final.

Además de los ajustes en los ramales A y B, la normativa incorpora dos nuevos servicios cortos, identificados como C y D, que circularán entre Plaza Constitución y el Centro de Transbordo de Liniers. El recorrido C transitará por la avenida Amancio Alcorta, con frecuencias de entre 32 y 39,5 minutos, mientras que el D lo hará por Iriarte, con frecuencias de entre 32 y 53 minutos, según el detalle publicado por la cartera nacional.

En el caso del ramal B, que conecta La Boca con la intersección de Ombú y Cabrera, en el partido de La Matanza, la frecuencia quedó establecida entre 14 y 20 minutos.

La resolución también ratificó la eliminación definitiva del servicio expreso por autopista que la empresa tenía formalmente autorizado, aunque dejó de prestarlo hace varios años. Según indicó el área comandada por Fernando Herrmann, la baja del recorrido E responde a que se encontraba fuera de operación desde hacía tiempo.

El parque móvil de la línea, en tanto, no sufrirá modificaciones a partir de la nueva resolución, que sí reemplaza el anexo operativo vigente hasta ahora por el nuevo esquema de prestación del servicio.