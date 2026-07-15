Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en julio 2026

Salarios personal doméstico en julio

Las empleadas domésticas comenzaron a cobrar en julio de 2026 los nuevos salarios mínimos establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), luego de la entrada en vigencia del último tramo del acuerdo paritario homologado mediante la Resolución 4/2026.

La actualización salarial contempla un incremento del 1,4% respecto de junio y la incorporación definitiva al salario básico del 50% restante de la suma no remunerativa otorgada en marzo. De esta manera, quedaron actualizados tanto los valores por hora como los salarios mensuales de todas las categorías del régimen.

Salarios confirmados en julio

Cuánto vale la hora de una empleada doméstica en julio de 2026

Las tareas generales, que incluyen limpieza, lavado, planchado, cocina sencilla y mantenimiento del hogar, concentran la mayor cantidad de trabajadores del sector.

Los valores mínimos por hora son:

Con retiro: $3.733,72 .

. Sin retiro: $3.996,45.

En tanto, los salarios mensuales mínimos para esta categoría quedaron en:

Con retiro: $458.053,22 .

. Sin retiro: $505.302,76.

Estos montos representan el piso salarial obligatorio y pueden incrementarse por acuerdos entre empleador y trabajador o por la aplicación de adicionales previstos por la normativa.

Cuánto cobra cada categoría

Además de las tareas generales, la escala salarial contempla otras categorías del régimen de casas particulares.

Supervisores

Corresponde al personal que coordina y supervisa las tareas de otros trabajadores del hogar.

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes.

$4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes. Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros y trabajadores que realizan tareas que requieren conocimientos especializados.

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

$4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales. Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro.

$3.996,45 por hora.

$505.302,76 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Qué adicionales deben pagarse

Al salario básico deben sumarse los adicionales previstos por la normativa.

Entre ellos se destacan:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado.

1% adicional por cada año trabajado. Zona desfavorable: 31% extra para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Estos conceptos forman parte de la remuneración y deben reflejarse en el recibo de sueldo.

Personal doméstico: el sueldo que cobra

Cuándo se paga por hora y cuándo corresponde el salario mensual

La forma de liquidación depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador.

Quienes trabajan menos de 24 horas semanales cobran según el valor por hora establecido para su categoría.

cobran según el establecido para su categoría. En cambio, quienes prestan servicios 24 horas semanales o más perciben el salario mensual, proporcional a la jornada efectivamente trabajada.

Con la actualización de julio, las escalas salariales del personal de casas particulares quedaron plenamente vigentes y constituyen los valores mínimos que deben respetar todos los empleadores del sector.