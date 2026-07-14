Red eléctrica nacional de Cuba colapsa por tercera vez en julio

Por Ayose Naranjo
LA HABANA, 14 jul (Reuters) - La red eléctrica nacional de Cuba sufrió un colapso el martes, informó el Ministerio de Energía y Minas, el tercer apagón importante en nueve días en la isla.
"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)", dijo la cartera en las redes sociales.
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Estos frecuentes cortes se producen mientras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos paraliza la ya envejecida infraestructura energética de la isla.
En La Habana, los semáforos estaban apagados y el zumbido de los generadores resonaba por las calles.
Los cortes de electricidad crónicos han avivado la frustración con el Gobierno y han provocado pequeñas protestas nocturnas, así como la ira por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.
(Editado en español por Javier Leira)