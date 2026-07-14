Red eléctrica nacional de Cuba colapsa por tercera vez en julio

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan por la calle junto a un bicitaxi mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsa, en La Habana

Por ​Ayose Naranjo

LA HABANA, 14 jul (Reuters) - La ‌red eléctrica ‌nacional de Cuba sufrió un colapso el martes, informó el Ministerio de Energía y ​Minas, el ⁠tercer apagón importante ‌en nueve ⁠días en ⁠la isla.

"Se ha producido una desconexión total del ⁠Sistema Eléctrico ​Nacional (SEN)", dijo ‌la cartera en ‌las redes sociales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos ⁠frecuentes cortes se producen mientras el bloqueo petrolero ​impuesto ‌por Estados Unidos paraliza la ya envejecida infraestructura energética de ⁠la isla.

En La Habana, los semáforos estaban apagados y el zumbido de los generadores resonaba por las ‌calles.

Los cortes de electricidad crónicos han avivado la frustración con el Gobierno ‌y han provocado pequeñas protestas nocturnas, así ‌como la ⁠ira por el bloqueo ​petrolero impuesto por Estados Unidos.

(Editado en español por Javier Leira)