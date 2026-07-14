Acción y suspenso en un thriller que atrapa: la película de 2018 que no deja de crecer en Netflix

Los usuarios de Netflix están compenetrados con una película de acción y suspenso.

Netflix ofrece a sus suscriptores una historia llena de intriga, perfecta para ver en un rato libre y desconectar de la realidad durante casi dos horas. Se trata del filme de suspenso y crimen Aguas que corroen (Rust Creek), que fue dirigido por la realizadora norteamericana Jen McGowan y escrito por Julie Lipson a partir de un argumento original concebido por ella misma junto al productor Stu Pollard.

La producción cinematográfica, protagonizada por Hermione Corfield, presenta la historia de una estudiante universitaria que se extravía durante un viaje por carretera y comienza a ser perseguida por un grupo de delincuentes al considerarla testigo de sus actividades ilícitas. Su debut formal tuvo lugar el 3 de mayo de 2018 en el Festival de Cine de Bentonville, concretando posteriormente su lanzamiento comercial en salas de cine y plataformas bajo demanda el 4 de enero de 2019 a través de la distribuidora IFC Films.

La trama sigue el recorrido de Sawyer Scott, una joven en su último año de estudios en la institución Centre College, quien emprende un viaje con destino a Washington D.C. para asistir a una entrevista laboral. Al preferir mantener el plan en reserva frente a su entorno familiar, la protagonista inicia el trayecto durante la festividad de Acción de Gracias.

Al verse demorada por el congestionamiento vehicular en la autopista I-64, decide tomar una vía opcional que se encuentra parcialmente inhabilitada. Tras adentrarse en la zona boscosa de los montes Apalaches, Sawyer intenta retomar el rumbo de regreso, momento en el cual es divisada por los hermanos Hollister y Buck en plena tarea de ocultamiento de un cadáver.

Rust Creek.

La confección del guion se estructuró sobre la idea original de Pollard, quien además ejerció tareas de producción en el proyecto. El proceso de rodaje se llevó a cabo principalmente en la ciudad de Louisville, estado de Kentucky, y en sus áreas de influencia, registrando asimismo tomas iniciales en locaciones de Danville, tales como la Iglesia Episcopal Trinity y el campus de Centre College.

Tras su presentación en el certamen de Bentonville, la obra obtuvo el reconocimiento a Mejor Largometraje de Suspenso en el marco del Festival Internacional de Cine de San Diego de 2018, previo a su distribución comercial digital a comienzos de la temporada siguiente.

Elenco de Aguas que corroen