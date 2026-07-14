El jugador también fue campeón del mundo en Qatar.

El mundo del espectáculo y el deporte quedaron en shock tras una inesperada revelación que sacudió las redes sociales. Una exparticipante del famoso reality Cuestión de Peso mandó al frente a un jugador de la Selección Argentina al confesar que tuvo un romance con él en el pasado, justo en el mismo momento en que el deportista salía con la reconocida modelo y panelista Sol Pérez.

La protagonista de este tremendo bombazo es Gabriela “Natee” Atamian, quien utilizó su cuenta de Instagram para mandar al frente al futbolista sin ningún tipo de filtro. A través de un video donde se la ve bailando frente a la cámara, la influencer tiró la frase que desató el escándalo: "Cuando te enterás que estuviste con un jugador de Argentina mientras estaba con Sol Pérez", escribió en el posteo, y sumó fiel a su estilo: "La que puede, puede y podrá".

La publicación no tardó en volverse viral y generar todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente empezaron a tirar nombres para intentar descubrir de quién se trata. Lejos de calmar las aguas, Natee sumó más misterio y confesó que ella misma tardó en unir los cabos sueltos sobre la identidad de su viejo romance: “Lo peor es que recién caigo que es jugador de Argentina y ex de Sol Pérez”, detalló en la descripción.

La publicación de Natee generó el enojo de algunos usuarios en Instagram

Como era de esperarse, la confesión despertó algunas críticas y comentarios de algunos usuarios que pusieron en duda su relato. Sin embargo, la exparticipante de Cuestión de Peso no se quedó callada y salió a cruzar con los tapones de punta a los haters que cuestionaron que un futbolista de elite se fijara en ella.

“Me acabo de enterar. No es que me estoy burlando de una mujer. Por ser gordita ustedes creen que los jugadores no me dan bola, están muy equivocados”, disparó Natee, dejando en claro que no se va a dejar pasar por arriba y plantando bandera frente a los prejuicios.

Hasta el momento, ni Sol Pérez ni ninguno de los futbolistas que integran o integraron el plantel de la Selección salieron a hacerse eco de estas declaraciones, pero el revuelo ya está armado y promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas.