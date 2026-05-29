La mujer de Alberto Cormillot reveló el peculiar problema que sufre cuando está lejos del doctor al aire.

La mujer del conductor de Cuestión de Peso (El Trece), Estefanía Pasquini, reveló un peculiar problema que atraviesa al estar alejada de su pareja, Alberto Cormillot: “Cada vez que él se va, yo me enfermo”.

La figura central del programa Cuestión de Peso, se convirtió en una referencia para quienes enfrentan problemas de sobrepeso. A lo largo de los años, el programa logró captar la atención de la audiencia y consolidarse en la televisión argentina. Entre sus integrantes se encuentra Estefanía Pasquini, esposa del conductor de 87 años.

En este contexto, Estefanía Pasquini le reveló al periodista Mario Massaccesi en una de las últimas ediciones del reality que cada vez que Alberto decide irse de viaje por fines laborales, ella se enferma.

Entre risas, ella remarcó: “Mario, te quiero contar algo. Él se fue el viernes. Y yo el viernes ya me había levantado enferma. Cada vez que él se va, yo me enfermo”. Por otra parte, el comentario del periodista la sorprendió: “Pero sos un plomo. Este hombre no puede ir a un congreso tranquilo. Por eso dijo que no la pasó bien”.

La historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se conocieron en el año 2012 cuando ella ingresó a trabajar como nutricionista en la Clínica de Nutrición y Salud. Al principio tenían una relación profesional, pero el vínculo cambió y llegó el amor.

Según afirmó el doctor Cormillot, ella fue quien tomó la iniciativa y se animó a dar el primer paso. A pesar de que ella fue alumna de él, el primer acercamiento directo ocurrió cuando empezó a formar parte del staff de profesionales de su clínica. En la actualidad ambos superaron todos los prejuicios juntos en el transcurso de una relación de más de 7 años. Asimismo lograron formar una familia con la llegada de su hijo Emilio en septiembre de 2021.