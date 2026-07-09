El presidente Javier Milei participa este 9 de Julio del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, acompañado por su Gabinete. El oficio religioso estará encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien se espera que vuelva a llamar al diálogo y a la atención de los sectores más vulnerables. El mandatario había formado parte de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante su discurso en tierras tucumanas junto a trece gobernadores, reivindicó que su administración llevó adelante "el ajuste más grande de la humanidad", defendió las principales medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión y anticipó que buscará avanzar con nuevas reformas antes de las elecciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.