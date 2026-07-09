El presidente Javier Milei participa este 9 de Julio del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, acompañado por su Gabinete. El oficio religioso estará encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien se espera que vuelva a llamar al diálogo y a la atención de los sectores más vulnerables. El mandatario había formado parte de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante su discurso en tierras tucumanas junto a trece gobernadores, reivindicó que su administración llevó adelante "el ajuste más grande de la humanidad", defendió las principales medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión y anticipó que buscará avanzar con nuevas reformas antes de las elecciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
García Cuerva ante Milei: "Se esconden en cuevas de corrupción"
El arzobispo de Buenos Aires cuestionó la discriminación y el ataque a los que menos tienen. "Robando posibilidades de progreso a familias trabajadoras", sostuvo.
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Un salario compra 10 tanques menos y crece la mora mientras cae el gasto en universidades
El deterioro de los salarios, el aumento de la morosidad y el recorte en educación superior exponen el impacto de las políticas fiscales sobre el poder adquisitivo y los impuestos.
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El Gobierno avanza con el proyecto de falsas denuncias en el Congreso
La iniciativa repudiada por la ONU impone penas de 3 a 6 años contra las mujeres que denuncien casos de abusos no comprobables.
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Día de la Independencia: dónde salir a comer en Buenos Aires
Te compartimos una lista de 5 restaurantes y cafeterías donde se podrán conseguir platillos tradicionales en este Día de Independencia de Argentina.
Medialuna rellena de dulce de leche. (Crédito de foto: Gontran Cherrier)
El 9 de julio se presenta como la ocasión ideal para honrar las tradiciones argentinas a través de la gastronomía. En este Día de la Independencia, Buenos Aires despliega un abanico de opciones culinarias que rinden homenaje a nuestra identidad, fusionando recetas clásicas con toques contemporáneos.
Hace 2 horas
Milei junto a gobernadores: "Hicimos el ajuste más grande de la humanidad"
El presidente dio un discurso en la víspera del 9 de julio acompado por su Gabinete y por trece gobernadores.
El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. El Presidente asistió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete, trece gobernadores y brindó un discurso donde se ufanó de haber implementado sobre los argentinos el ajuste más grande de la humanidad.
Hace 2 horas
En el Día de la Independencia, Milei convocó a un nuevo pacto con gobernadores
El Presidente encabezó la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, reivindicó el ajuste fiscal y pidió a los mandatarios provinciales renovar el compromiso asumido con el Pacto de Mayo hace dos años
El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde repasó los principales lineamientos de su gestión y llamó a los gobernadores presentes a reeditar el acuerdo que ambas partes suscribieron en 2024. El acto, transmitido por cadena nacional, reunió a más de una decena de mandatarios provinciales alineados con el diálogo institucional con la Casa Rosada.
Hace 11 horas
La clase media va al paraíso
Aunque el alivio externo por la vía comercial, la diversificación sectorial y la incorporación de nuevos proveedores de divisas constituyen una buena noticia, la pregunta de fondo sigue siendo si alcanzará, dado que el comercio de bienes es solo una parte del balance de pagos.
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El salario perdió la carrera contra el alquiler: trabajar ya no garantiza un techo
Hace diez años un salario mínimo alcanzaba, en términos generales, para cubrir el alquiler de un monoambiente, pero hoy hacen falta casi dos. La brecha entre ingresos y vivienda obliga a millones de hogares a endeudarse, sumar empleos o recortar gastos esenciales para no quedar en la calle.
Hace 15 horas
El Gobierno usó el crédito con garantías para pagarle a bonistas
El Gobierno utilizó los 3.200 millones de dólares del crédito que tomó con los bancos comerciales garantizado con el Banco Mundial y el BID para pagar a bonistas del exterior y evitar una brusca caída de las reservas internacionales del Banco Mundial. El lunes pagan a bonistas locales, con bajo impacto en reservas.
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“I feel so free”: el nuevo mensaje de autonomía de Bullrich
La funcionaria despliega una estrategia de diferenciación que combina redes, mística de equipo y agenda parlamentaria. Pese a los roces internos, en su espacio aseguran que la ruptura no es una opción para evitar el regreso del kirchnerismo, pero avisan que no resignará protagonismo.
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El Gobierno firmó la privatización del Río Paraná en medio de los festejos mundialistas
Las empresas nucleadas en la Bolsa de Rosario, las CIARA CEC y los dueños de los puertos privados "celebraron" la firma del contrato de concesión para el dragado, balizamiento y cobro de peaje de la Vía Navegable Troncal. Tendrá una extensión de 30 años.
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Qué es el Shutdown: el plan de Milei y las diferencias con Estados Unidos
El mandatario adelantó que busca implementar un mecanismo de "shutdown" en Argentina. "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", adelantó.
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Post Adorni, la mesa política del Gobierno se reunió para reactivar la gestión
La cúpula del gobierno de Javier Milei mantuvo su primer cónclave tras la salida del cuestionado ex jefe de gabinete. De qué se habló.
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Villarruel calienta la previa del encuentro con Milei con una crítica poco velada
Antes de verse las caras en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, la Vicepresidenta publicó una nota de opinión en un diario de esa provincia, en las que planteó los "desafíos inéditos" a los que se enfrenta Argentina y en los que se diferenció de las políticas del Presidente. Dónde se ubicarán en el acto.
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Santilli y Pullaro se reunieron en Casa Rosada: cuáles fueron los ejes del encuentro
El gobernador santafesino repasó con el jefe de Gabinete la marcha de la armonización del tema previsional. Establecieron la fecha del traspaso de la AO 12.
Antes del viaje del presidente Javier Milei y su gabinete a San Miguel de Tucumán para los actos por el Día de la Independencia, Santilli tuvo un encuentro con el mandatario radical santafesino.
Hace 18 horas
La industria volvió a caer en mayo: acumula cinco retrocesos interanuales en 2026
El índice de producción manufacturera registró una baja interanual de 5,7% en mayo, mientras que el acumulado del año cayó 3,1%. Catorce de las dieciséis ramas industriales redujeron su actividad.