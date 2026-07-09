"La independencia es que podamos defender esta soberanía": el contundente mensaje de Quintela por el 9 de julio

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este miércoles los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, donde convocó a defender la soberanía nacional y los recursos estratégicos del país como pilares para construir una Argentina con mayor equidad e inclusión.

Las actividades protocolares comenzaron con el saludo del mandatario a la formación militar "9 de Julio" y continuaron con el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza 25 de Mayo, acompañado por la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno de La Rioja.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Iglesia Catedral, donde realizaron una ofrenda floral en el Mausoleo del doctor Pedro Ignacio de Castro Barros y participaron del tradicional Tedeum, presidido por el obispo diocesano, monseñor Dante Braida.

También participaron de la ceremonia la diputada nacional Gabriela Pedrali, el intendente de Capital, Armando Molina; la viceintendenta Mónica Díaz D'Albano y funcionarios provinciales y municipales.

Al finalizar los actos, Quintela reflexionó sobre el significado de la fecha patria y sostuvo que "la independencia es que podamos defender esta soberanía, nuestros recursos y riquezas para que puedan ser distribuidas de forma equitativa al conjunto de la sociedad argentina".

En ese sentido, consideró que el país atraviesa un escenario complejo y afirmó que es necesario trabajar para revertir la situación que afecta a gran parte de la población. "Estos son momentos de reflexión, de analizar la situación que estamos atravesando y poner todos los esfuerzos en paz y en armonía, pero con firmeza para poder sacar a la Argentina de este pozo", expresó.

El mandatario riojano también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias y señaló que existen problemas para garantizar servicios esenciales, por lo que llamó a impulsar cambios que beneficien a la sociedad.

Por último, Quintela convocó a las provincias a trabajar de manera conjunta en la construcción de un proyecto federal que promueva el desarrollo y la inclusión. "Entre todos juntos podemos construir un proyecto de país, un modelo de gestión donde todos los ciudadanos se sientan incluidos, reconocidos y contenidos, y que se les marque un camino de crecimiento, desarrollo y resolución de los problemas", concluyó.