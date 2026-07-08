Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"

En un escenario de máxima alerta internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que las fuerzas militares de su país volverán a bombardear objetivos en Irán durante la noche. Las declaraciones, que dinamitan por completo el frágil alto el fuego y los memorandos de entendimiento vigentes entre Washington y Teherán, fueron realizadas en Turquía durante la cumbre de líderes de la OTAN, donde Trump comparte agenda con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

El jefe de la Casa Blanca aseguró que el ejército estadounidense ya ejecutó ataques "muy, muy fuertes" contra territorio iraní durante la madrugada anterior, en respuesta a supuestos hostigamientos y al sembrado de minas marinas por parte de Irán en rutas comerciales clave. "Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche. ¿Que si vamos a ir? Normalmente no lo diría, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Así que la respuesta es: probablemente. Lo merecen", lanzó. "Mienten, hacen trampas, matan gente. Durante 47 años han sido el matón de Medio Oriente, y ya no lo son más. Mi exigencia es muy simple: no pueden tener un arma nuclear", sentenció Trump ante la prensa.

La nueva escalada se desató luego de que el Mando Central del Ejército de EE.UU. (CENTCOM) confirmara ofensivas contra posiciones de la República Islámica debido a incidentes con buques mercantes. A raíz de este cruce, Trump dio por terminado cualquier pacto de no agresión y advirtió que el verdadero y único objetivo de este conflicto bélico debe ser la "desnuclearización total" de Irán.

Al ser consultado sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas, el mandatario norteamericano se mostró tajante y desconfiado de las autoridades de Teherán. "Ellos van a las reuniones y dicen que están de acuerdo en todo, pero después salen a dar una rueda de prensa y aseguran que nunca se habló de eso. Están locos, algo anda mal con esa gente", reprochó.

La amenaza de un bloqueo en Ormuz

Además de los ataques aéreos, Trump abrió formalmente la puerta a restablecer un bloqueo naval estricto en el Estrecho de Ormuz, el estratégico paso marítimo por donde circula el petróleo del golfo Pérsico y cuyas tensiones ya provocaron un salto del 25% en los precios internacionales de la energía.

El presidente estadounidense aclaró que, de implementarse, la medida de aislamiento afectará "únicamente a Irán" para asfixiar su economía y sus canales de exportación. Al mismo tiempo, minimizó la capacidad de respuesta militar del régimen iraní frente a la Armada de los Estados Unidos. "Soltarán algunas minas si pueden, si es que pueden hacerlo. Pero la tienen difícil, porque ahora mismo estamos eliminando a todos esos pequeños barcos de guerra", concluyó.

Con información de EuropaPress.