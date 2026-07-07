Danés Pedersen gana la cuarta etapa del Tour; noruego Traeen se hace con el maillot amarillo

Tour de Francia

El danés Mads Pedersen se alzó con la victoria el martes tras una gran escapada en la cuarta etapa del ‌Tour de Francia, liderando un ‌doblete del equipo Lidl-Trek, mientras que el noruego Torstein Traeen, del equipo Uno-X Mobility, se hizo con el maillot amarillo.

Pedersen fue el más rápido del grupo de cabeza al final de la agotadora etapa montañosa de 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix, cruzando la línea de meta por delante de su compañero de equipo Quinn Simmons, mientras que el español Raúl ​García Pierna, del Movistar, ⁠terminó tercero.

Se trata de la tercera victoria de Pedersen en el ‌Tour de Francia y la duodécima en una Gran Vuelta.

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La ⁠etapa se caracterizó por una escapada temprana ⁠de 34 corredores que lograron una ventaja considerable sobre el pelotón en un recorrido con cuatro ascensos puntuables. A medida que se mantenía la ventaja, ⁠se hizo evidente que el ganador saldría del grupo puntero y ​no de entre los aspirantes a la general.

En las ‌últimas subidas se formó un grupo ‌de cabeza reducido, en el que Jan Tratnik, Mathias Vacek y ⁠Alex Kirsch marcaron inicialmente el ritmo, antes de que Pedersen, Simmons, Sean Quinn y Traeen se unieran a ellos en el Col de Montsegur, de segunda categoría, la última subida del día.

La ventaja numérica del Lidl-Trek ​resultó decisiva en ‌los últimos kilómetros. Vacek impuso un ritmo frenético y, aunque Kevin Vauquelin tomó la última curva en cabeza tras un ataque de última hora, Pedersen lanzó un potente sprint para hacerse con la victoria.

Esta victoria también aupó a Pedersen al liderato de ⁠la clasificación por puntos, arrebatándole el maillot verde al vigente campeón, Tadej Pogacar.

Traeen fue otro de los grandes beneficiarios de la escapada, arrebatándole el liderato general a Pogacar. El noruego, a quien se le diagnosticó cáncer testicular hace tres años antes de recuperarse por completo, se convirtió en el tercer ciclista de ese país nórdico en vestir de amarillo en el Tour, tras Thor Hushovd ‌y Alexander Kristoff.

"No hay mucho que decir ahora mismo. De momento estoy un poco cansado", declaró Traeen a TV2 tras la etapa. Cuando se le preguntó por la importancia de este logro, añadió: "Por supuesto, es como si se hiciera realidad un sueño de la infancia. Un buen día de trabajo, como se ‌suele decir."

Pogacar, que el lunes logró su victoria de etapa número 22 en el Tour de su carrera, cedió el liderato de la general al llegar el ‌pelotón muy por ⁠detrás de la escapada.

El esloveno sigue empatado a tiempo con su principal rival, Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel ocupa ​la tercera posición en la general. Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas y Florian Lipowitz se encuentran todos a menos de 53 segundos del líder.

(Escrito por Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)