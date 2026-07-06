Estaba desaparecido y lo encontraron muerto: la hipótesis principal del crimen de Gastón Montenegro

El director de Investigación Criminal del Gobierno de Santa Fe, Darío Chávez , brindó una conferencia de prensa en la que dio los primeros detalles de la causa en la que se investiga el crimen de Gastón Montenegro y confirmó que la principal hipótesis que se baraja es un ajuste de cuentas por venta de droga.

El joven, de 25 años, se encontraba desaparecido desde hacía días hasta que el sábado 4 de julio por la mañana las autoridades lograron encontrar su cuerpo tras una serie de rastrillajes en una zona rural de Serodino. Tras las primeras horas de la pesquisa, caratulada como homicidio, Chávez expuso ante los medios de comunicación que el cuerpo fue hallado enterrado en un descampado a la vera de la ruta provincial 10 y que se trató de una "muerte violenta".

Acerca de la conjetura que se baraja como móvil del crimen, el funcionario subrayó que, en principio, se trataría de un "conflicto con la comercialización de estupefacientes". Según denunció su madre, Carina Montenegro , el joven salió de su casa, ubicada sobre calle San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez , durante la noche del 26 de junio. Un allegado aseguró haberlo visto por última vez al día siguiente mientras caminaba hacia su domicilio, aunque nunca llegó. Desde entonces, la familia insistió en que existía una filmación en la que se observaba a dos hombres armados obligándolo a subir a un auto.

Las detenciones y allanamientos

En las siguientes jornadas se realizaron diversos allanamientos donde se detuvo a posibles cuatro implicados que le habrían vendido droga a la víctima. Aun así, respecto a la investigación por el homicidio , se confirmó que ya hay un detenido. El director de Investigación Criminal no brindó más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre su posible participación en los hechos, ya que la causa se encuentra en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario.

La familia de Montenegro había denunciado su desaparición el 26 de junio, cuando el joven salió de su casa y no regresó. Durante los días siguientes, los familiares realizaron una intensa búsqueda por su cuenta y difundieron su foto en redes sociales, mientras las autoridades comenzaban con los rastrillajes en la zona. El hallazgo del cuerpo en Serodino confirmó los peores temores de la familia, que ahora exige justicia y que se esclarezca el crimen.

Quién mató a Gastón Montenegro

La investigación, a cargo del fiscal de la causa, avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio de Montenegro y determinar si hubo más personas involucradas en el crimen. Mientras tanto, la familia del joven espera respuestas y que la Justicia actúe con celeridad para que el caso no quede impune.

La comunidad de Capitán Bermúdez y Serodino sigue con atención el desarrollo de la causa, que se suma a la preocupante estadística de crímenes violentos en la provincia de Santa Fe.