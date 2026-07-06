Paolini pone fin a racha de la filipina Eala y avanza en Wimbledon; Noskova se impone a Keys

Wimbledon

La italiana ​Jasmine Paolini puso fin el lunes a la pionera trayectoria de Alexandra Eala en Wimbledon en cuarta ronda, con una victoria por 6-4, 4-6 y 6-3 en una abrasadora pista central.

La zurda Eala, de 21 ‌años, es la primera jugadora de Filipinas en ‌llegar tan lejos en un Grand Slam y plantó cara a la subcampeona de 2024 en un emocionante partido. Eala, cabeza de serie número 29, ha cautivado al público con su personalidad alegre y su juego fluido, que el sábado le permitió derrotar a la actual campeona, Iga Swiatek.

No obstante, fue la igualmente popular Paolini, de 30 años, quien elevó su nivel de juego en los momentos clave para alcanzar los cuartos de final por segunda vez.

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La participación en Wimbledon de la cabeza de serie número 13 estaba en duda por una persistente lesión en el pie que sólo ​le permitió disputar un partido de ⁠preparación sobre hierba. Debutó en el torneo perdiendo por 6-0 su primer set ante Robin Montgomery, pero fue recuperando su ‌brío tras ese comienzo inestable.

"Llegué aquí sin haber disputado muchos partidos en el último mes ⁠y, tras el primer set de la primera ronda, pensé: 'Vale, sólo puedo ⁠mejorar, no puede ir a peor'", declaró Paolini en la pista.

"Me siento mejor punto a punto y juego a juego. La hierba es una superficie extraña: a veces te encanta, a veces la odias, pero cuando juegas bien y te ⁠sientes bien, es la mejor superficie", señaló.

Paolini contó con el apoyo de una celebridad: su compatriota Kimi ​Antonelli, líder del campeonato de Fórmula Uno, que se encontraba en el Palco Real ‌junto a Roger Federer.

Eala se había convertido en la ‌favorita de Wimbledon y también recibió el apoyo de 8.000 aficionados en una fiesta para ver el partido ⁠organizada en el PhilSports Arena de Manila, donde su ascenso en la clasificación ha cautivado al público.

Sin embargo, pareció algo nerviosa al principio, ya que Paolini salió llena de energía positiva y se puso 4-1 por delante. Eala pronto se asentó y rompió el servicio a su rival cuando sacaba para llevarse el set, aunque acabó perdiendo su propio servicio ​en el siguiente ‌juego por un error desde la línea de fondo.

Con el termómetro subiendo y algunos aficionados optando por abandonar la pista en busca de sombra, Eala ganó profundidad en sus golpes de fondo en el segundo set, mientras se intercambiaban los quiebres de servicio.

A medida que los errores empezaban a llover desde la raqueta de Paolini, Eala consiguió otro quiebre de servicio y, esta vez, lo mantuvo, llevando el partido ⁠a un set decisivo.

El partido se jugaba al filo de la navaja al llegar a la tercera manga, pero la mayor experiencia de Paolini se impuso cuando aumentó la presión para romper el servicio y ponerse 5-3, y luego remató la faena en el siguiente juego cuando Eala envió una devolución fuera.

NOSKOVA AVANZA

En otro partido destacado de la jornada en el All England Club, la checa Linda Noskova se impuso por 6-4 y 7-6(2) a la estadounidense Madison Keys.

Con ganas de seguir los pasos de sus compatriotas campeonas Petra Kvitova, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova, Noskova, de 21 años, demostró su creciente madurez sobre hierba al ‌alcanzar por primera vez los cuartos de final de este Grand Slam sobre hierba.

Noskova hizo gala de las habilidades que desarrolló bajo la atenta mirada de Melanie Molitor, madre de Martina Hingis, desde los tres hasta los 19 años, para salvar los dos puntos de break a los que se enfrentó al principio del partido, antes de aprovechar su única oportunidad en el décimo juego para hacerse con el primer set.

Jugando en una Pista Uno con escaso público —ya que muchos aficionados optaron por ‌refugiarse del sol abrasador—, Keys, cabeza de serie número 26, tuvo dificultades para recuperar el toque con el que eliminó a la subcampeona de 2025, Amanda Anisimova, en la ronda anterior.

Justo cuando Noskova amenazaba con arrollar a Keys en el segundo set al ‌ponerse con una ventaja de ⁠3-0, el servicio de la checa empezó a fallar. Cometió cuatro dobles faltas que le costaron el servicio en el quinto juego, lo que permitió a la campeona del Abierto de Australia ​de 2025 ponerse 3-3 y llevar el set al tie-break.

Sin embargo, la novena cabeza de serie, Noskova, no se dejó intimidar y conectó un drop shot ganador en su primer punto de partido para sellar su pase a cuartos, donde se enfrentará a la belga Elise Mertens, cabeza de serie número 25.

(Reporte adicional de Pritha Sarkar; editado en español por Carlos Serrano)