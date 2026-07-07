Mantienen la custodia a Manuel Adorni y no harán una auditoria interna

En una marcha atrás, el Gobierno aclaró ahora que no realizará una auditoría interna en Casa Rosada para investigar las posibles irregularidades en los gastos de Manuel Adorni, sospechado de enriquecimiento ilícito. Además, admitió que el exjefe de Gabinete seguirá teniendo custodia oficial pese a haber renunciado a su cargo.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrian Ravier, este martes en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. "Por motivos de seguridad por ahora se mantiene", reveló ante una pregunta de la prensa acerca de si Adorni seguirá teniendo custodia.

En su carta de renuncia, el exvocero, quien dejó el cargo hace diez días acorralado por la investigación en su contra por posible corrupción, reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Ravier negó una auditoría interna por los gastos irregulares de Adorni

Al mismo tiempo, Adrian Ravier negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

"Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sentenció Ravier frente a la misma consulta.

Al contrario, la semana pasada el propio Ravier había respondido afirmativamente acerca de si se iniciaría una investigación interna por los gastos de Adorni: "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás”, dijo en la que fue su primera conferencia de prensa.

El monitor de $2 millones que compró Adorni con la tarjeta de crédito de otra funcionaria

La semana pasada, la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó ante la Justicia este lunes que el año pasado le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que comprara un monitor destinado al uso de videojuegos.

Estás declaraciones sucedieron ante el fiscal Gerardo Pollicita y en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa penal que investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.

Schiuma ratificó que su tarjeta de crédito fue utilizada por Adorni, desde la cuenta personal que tenía el ex funcionario libertario de Mercado Libre, para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tenía valor de $2.184.999,00 en agosto de 2025. En la misma línea, manifestó ante los investigadores que, luego de la adquisición, el ex jefe de Gabinete le devolvió el dinero en efectivo.

Además del monitor comprado con la tarjeta de Schiuma, la Justicia detectó que se usaron tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial, Luis Enrique Aluju, para comprar dos proyectores Epson, tamién para videojuegos, por un valor de $1.831.795 cada uno, es decir, un total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento.