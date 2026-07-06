Lali arrasó en el Orgullo de Madrid: cuál fue la gran sorpresa que extasió al público

Lali Espósito se presentó en el Orgullo Madrid.

Una vez más, Lali Espósito consolidó su proyección internacional el pasado sábado 4 de julio al presentarse en el Madrid Orgullo 2026 (MADO), uno de los encuentros por la diversidad sexual más multitudinarios a nivel global. Ante una concurrencia que superó las 25.000 personas en la Plaza de España, la artista desplegó un enérgico espectáculo de 45 minutos diseñado exclusivamente para la ocasión, en el que combinó su característico repertorio pop con un tratamiento sonoro de fuerte impronta electrónica.

La gran sorpresa se produjo cuando el dúo Miranda! irrumpió de manera imprevista sobre el escenario madrileño. La sorpresiva aparición de Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes viajaron especialmente para este cruce artístico, transformó la dinámica del concierto y desató una de las ovaciones más intensas de toda la celebración europea.

Junto a Lali, la emblemática formación pop ejecutó una aplaudida versión de Mejor Que Vos, un momento que no estaba anunciado en la grilla oficial y que tomó por completo por sorpresa tanto a los asistentes locales como a la prensa internacional presente. Más allá de este reencuentro sobre las tablas, el concierto de la solista recorrió gran parte de sus éxitos recientes.

La apertura de la lista de temas estuvo a cargo de Disciplina, marcando el pulso bailable para un trayecto que incluyó títulos como Sola, Motiveishon, Como Tú, 1Amor, Soy y su reciente lanzamiento Fanático. Para el segmento de cierre, la propuesta extendió el clima festivo sumando las bandejas de DJ Cascales durante los últimos quince minutos.

Lali Espósito con Miranda!.

En esta última sección del bloque, la intérprete invitó a un nutrido grupo de allegados y colegas a subir a la estructura principal de la Plaza de España, concluyendo su paso por el MADO con una gran puesta colectiva orientada a celebrar las distintas identidades de la comunidad.

Lali Espósito, en vivo.

Las sorprendentes palabras de Macri sobre Lali Espósito

El expresidente argentino manifestó públicamente su aprobación hacia la figura de Lali Espósito durante un reportaje concedido al creador de contenido Valen Rizzutti. El posicionamiento del exmandatario concitó la atención del escenario político y cultural debido al historial de cruces mediáticos que la cantante pop ha sostenido con la actual administración de Javier Milei, sector político con el cual el dirigente del PRO ha mantenido diversos acuerdos.

El intercambio se generó cuando el entrevistador le exhibió a Macri una filmación de la intérprete y le solicitó una apreciación sobre ella. Ante la consulta, el referente político respondió: "Sí, me encanta. Tiene mucha personalidad". La escueta pero directa declaración fue interpretada por analistas como un matiz diferenciador respecto a las críticas recurrentes que los sectores vinculados al oficialismo nacional dirigen hacia la artista.