Ahorrate 70 dólares: el juegazo que PlayStation regala por tiempo limitado y cómo bajarlo gratis

PS Plus entrega cada mes un puñado de juegos sin costo adicional para quienes tienen suscripción activa. Julio tiene un lineup sólido —también incluye For the King II y CrossCode— pero el plato fuerte es Call of Duty: Modern Warfare III, uno de los shooters más jugados de los últimos años, que se puede agregar a la biblioteca sin pagar un peso extra.
Cómo reclamarlo paso a paso
El proceso es simple y tarda menos de un minuto:
- Asegurate de tener una suscripción activa a PlayStation Plus (cualquier nivel).
- Abrí la PlayStation Store desde tu consola o desde la app oficial.
- Buscá la sección de juegos mensuales de PS Plus y seleccioná Modern Warfare III.
- Pulsá "Agregar a la biblioteca".
Una vez en tu biblioteca, el juego queda asociado a tu cuenta. Para seguir jugándolo necesitás mantener la suscripción activa, igual que con el resto de los títulos mensuales del servicio. La fecha límite para reclamarlo es el 3 de agosto.
Qué ofrece Modern Warfare III
- La campaña retoma la icónica historia de Modern Warfare II, donde el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 vuelven a enfrentarse a Vladimir Makarov en una serie de misiones que combinan infiltración, operaciones encubiertas y combates a gran escala. Si querés hacer todo sigilosamente o preferís los tiros a diestra y siniestra, esta entrega es perfecta para vos.
- El multijugador recupera 16 mapas clásicos del MW2 de 2009 con gráficos actualizados, nuevas armas y varios modos competitivos. Para los fans de larga data de la saga, es el gancho más fuerte del juego. No hay nada como volver a donde uno fue feliz.
- El modo Zombies ofrece el mapa cooperativo más grande de la historia de la saga, donde hasta cuatro jugadores trabajan en equipo para sobrevivir oleadas de enemigos mientras completan objetivos y mejoran su equipamiento.