Ahorrate 70 dólares: el juegazo que PlayStation regala por tiempo limitado y cómo bajarlo gratis

Fuente: Call of Duty.

PS Plus entrega cada mes un puñado de juegos sin costo adicional para quienes tienen suscripción activa. Julio tiene un lineup sólido —también incluye For the King II y CrossCode— pero el plato fuerte es Call of Duty: Modern Warfare III, uno de los shooters más jugados de los últimos años, que se puede agregar a la biblioteca sin pagar un peso extra.

Cómo reclamarlo paso a paso

El proceso es simple y tarda menos de un minuto:

Asegurate de tener una suscripción activa a PlayStation Plus (cualquier nivel). Abrí la PlayStation Store desde tu consola o desde la app oficial. Buscá la sección de juegos mensuales de PS Plus y seleccioná Modern Warfare III. Pulsá "Agregar a la biblioteca".

Una vez en tu biblioteca, el juego queda asociado a tu cuenta. Para seguir jugándolo necesitás mantener la suscripción activa, igual que con el resto de los títulos mensuales del servicio. La fecha límite para reclamarlo es el 3 de agosto.

Qué ofrece Modern Warfare III