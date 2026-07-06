Día Mundial del Pollo Frito: 5 lugares de Buenos Aires para salir a comer

Una opción de pollo frito en CABA. (Crédito de foto: Tacu Resto & Bowling)

Cada 6 de julio, el calendario gastronómico rinde homenaje a uno de los platos más populares y adictivos del planeta con el Día Mundial del Pollo Frito. Esta preparación, que ha conquistado paladares globales gracias a su contraste entre una corteza crujiente y un interior sumamente jugoso, se convirtió en una tendencia indiscutida de la escena culinaria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, diversos restaurantes rinden tributo a esta delicia con recetas que van desde el clásico estilo norteamericano hasta vueltas de tuerca de fusión latina.

Cinco restaurantes para disfrutar el pollo frito

Hell’s Pizza: este lugar transporta directo al street food neoyorquino con sus Chicken Wings , elaboradas mediante una fritura en dos tiempos que garantiza máxima crocancia. Se ofrecen en porciones de ocho piezas con bastones de apio, zanahoria y salsa ranch, en dos versiones: Golden (con BBQ de mostaza dulce y sésamo) y Spicy BBQ (con barbacoa, jengibre, ralladura de limón y sriracha). (Humboldt 1654, Palermo / Asunción 4187, Villa Devoto) .

Chill Garden: en una histórica casona de Caballito, el chef Tupac Guantay diseñó una propuesta especial de dedos de pollo rebozados con apanado condimentado, papas fritas y tres salsas caseras. Además, su carta fija brilla con la milanesa de pollo crocante (apanada con panko y cereales) acompañada por la icónica pasta Mac & Cheese. (Pujol 935, Caballito).

El pollo frito puede degustarse de diferentes maneras. (Crédito de foto: Chill Garden)

Ronconcon: el rincón de cocina latina sorprende con una original receta que equilibra texturas y sabores: suprema de pollo rebozada en harinas de trigo y maíz con especias, bañada en una particular salsa de manjar negro (manteca quemada y dulce de leche). El plato se completa con puré de aguacate, pan de maíz casero y jalapeños encurtidos. (Beauchef 527, Caballito) .

Tacu Resto & Bowling: este nuevo espacio de entretenimiento familiar en Zona Norte destaca por sus pollitos fritos con salsa ranchera, ideales para el picoteo. Son tiras de pechuga empanadas con copos de maíz molidos, pimentón ahumado, ajo y pimienta negra, logrando un rebozado súper crocante que se complementa con cervezas artesanales. (General Arias 710, San Fernando).