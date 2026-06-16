Como en Brasil pero en Argentina: la fiesta con comida y música brasileña este sábado 20 en CABA

Como en Brasil pero en Argentina: la fiesta con comida y música brasileña este sábado 20.

Los amantes de la comida y la música brasileña no tienen que viajar para disfrutar de esta, sino que este sábado 20 de junio se celebrará una Festa Junina. Organizada por Robertinho Food, firma gastronómica del homónimo chef brasileño, cuenta con el apoyo de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y el Instituto Guimarães Rosa.

Cuándo será la Festa Junina en CABA y de qué se trata

Una Festa Junina es una fiesta popular brasileña de junio donde la comida, la música y los juegos tradicionales se funcionan como forma de encuentro y celebración cultural. Gracias a Robertinho Food, este sábado 20 de junio desde las 12 hasta la 1 hs se podrá disfrutar de una jornada bien brasileña pero sin salir de la Ciudad de Buenos Aires.

Este 20 de junio se podrá disfrutar de una Festa Junina en la Ciudad.

El evento tomará lugar en John Pub, ubicado sobre Reconquista 924. Durante el día habrá opciones que dialogan con ese espíritu junino, como brochetas de picanha con mandioca frita, cachorro quente, que es la versión brasileña del pancho, manzana caramelizada y tortas de mandioca, maíz, maní, chocolate y fubá.

Además, también se podrán probar otros clásicos de la cocina brasileña, como coxinha de pollo, bolinha de queso, mandioca frita, feijoada completa, feijão veggie con portobellos, strogonoff de pollo con portobellos, sándwich de picanha, brigadeiros, beijinhos, açaí, caipirinha y jugos naturales de maracuyá y lima.

"Para los brasileños, la Festa Junina tiene algo muy emocional. Es una fiesta de comida, música, juegos y memoria. La idea es que en Buenos Aires se pueda vivir esa experiencia de la forma más fiel posible, con el clima de una fiesta popular de Brasil", comenta sobre la experiencia Robertinho Menezes, chef brasileño y creador de Robertinho Food.

Precio de entradas, cómo comprarlas y programación de la Festa Junina

Las entradas para la Festa Junina se compran a través de menu.fu.do/robertinhofoodbelgrano por $20 mil. Además, hay promociones familiares de 12 a 16 hs desde $25 mil. En lo que respecta a la programación del evento, quienes asistan podrán disfrutar de las siguientes actividades: