Milei, su delito reincidente y cómo empeoró a Menem

El Indec volvió a informar que los salarios perdieron con la inflación en mayo.

Javier Milei y Luis Caputo llevaron el poder adquisitivo del salario mínimo a su peor registro: es, en términos reales, 60% menor al que dejó el gobierno de Cristina Fernández en 2015. Y es 20% más bajo que el que dejó la década del 90, entre el desfalco del menemato y la implosión del 2001 del Gobierno que ya por entonces integraban Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, hoy ambos en su tercera vuelta de destrucción nacional.

Los datos surgen del último informe de CIFRA. Muestran que tanto el dólar barato como la inflación baja no significan, de forma automática, aumento real de los salarios. Más bien lo contrario. En el gobierno de Carlos Menem, con el 1 a 1 y la inflación en cero, el salario mínimo se estancó al tiempo que aumentaban la pobreza, la indigencia, el desempleo y la desindustrialización, todo al compás de privatizaciones y relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Suena conocido?

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A partir de 2002 hubo un proceso de aumento del poder adquisitivo del salario real durante 10 años. A partir de 2013 menguó un poco, pero el proceso kirchnerista lo entregó al doble de como lo recibió. Aún así, con baja en los salarios, perdió las elecciones de 2015.

Mauricio Macri hizo lo mismo que Milei pero más lento. En sus cuatro años, el salario mínimo cayó 25% y perdió las elecciones. Asumió Alberto Fernández, que no lo derrumbó pero tampoco logró que suba: se estancó y perdió las elecciones. Llegó Milei y lo tiró por un precipicio hasta perforar la línea de los años 90.

Desde CIFRA hicieron un cálculo útil: ver cuánto vale la hora del salario mínimo y contrastar el tiempo de trabajo necesario para compras esenciales como alimentos y artículos de limpieza.

En 2016, para tomar el colectivo tenías que trabajar 21 minutos; ahora 51.

En 2016, para comprar un kilo de papa tenías que trabajar 19 minutos; ahora 50.

En 2016, para comprar un litro de leche tenías que trabajar 28 minutos; hoy una hora y 2 minutos.

En 2016, para comprar un aceite de girasol de litro y medio tenías que trabajar 54 minutos; hoy 3 horas y 36 minutos.

En 2016, para comprar un kilo de pan tenías que trabajar 57 minutos; hoy 2 horas y 31 minutos.

En 2016, para comparar un detergente tenías que trabajar media hora; hoy 1 hora y 8 minutos.

En 2016, para compara 1 kilo de carne picada tenías que trabajar 1 hora y 51 minutos; hoy 5 horas y 46 minutos.

El cálculo es con la hora del salario mínimo, pero da una idea de cómo se deterioró el poder adquisitivo de la población. Cada vez precisas más tiempo de trabajo para comprar lo mismo.

En noviembre de 2015, último mes de CFK en la presidencia y Axel Kicillof en el ministerio de Economía, un salario mínimo cubría el 60% de la canasta de pobreza y el 143% (o sea, superaba) la de indigencia. Hoy, 10 años después, el salario mínimo alcanza para el 23% de la canasta de pobreza y el 52% (o sea, no cubre) de la de indigencia.

El economista Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, escribió: “Es un error común pensar que la baja de la inflación se traduce en una suba en el poder de compra del salario. La baja de la inflación es una reducción del ritmo al que suben los precios. En ese proceso, los precios relativos -como el salario real- pueden subir o bajar. La inflación puede bajar y con ella el salario real como ha pasado desde principios de 2025 hasta hoy”.

La consultora de Rapetti publicó esta semana la otra cara de este proceso de ingresos bajos: el endeudamiento. “Morosidad récord: Cuando pedir un préstamo se volvió una trampa”, tituló el informe que muestra que “la mora del crédito al sector privado (entidades financieras + no financieras) casi se quintuplicó en 18 meses”, que “los hogares usaron el crédito para amortiguar la caída de ingresos”, que “la mora de personas duplicó el pico de 2019 (16,1% vs 7,8%)”, que “desde el inicio de la gestión Milei, el ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones (M) de personas cayó 9% y 14%”, que “el incumplimiento de pagos a nivel individuos se tornó masivo” y que “sólo 4 de cada 10 personas entre 18 y 29 años tienen acceso al crédito formal, y cerca del 40% de ellos se halla en mora”.

Todos ven lo mismo. La consultora CP, que dirige Federico Pastrana, analizó la situación de los ingresos. La conclusión es: “Tras una fuerte caída a inicios de año, el salario real comienza a mostrar una tendencia al estancamiento, a pesar del marco de desinflación”. También insistieron en que “sólo una desinflación más profunda y la adopción de sumas fijas más abultadas e incorporadas en los salarios básicos permitirían una recuperación sostenida” y que “a diferencia de crisis anteriores, la desinflación actual no genera una recuperación, sino una meseta”.

Brotes verdes

Milei y Caputo insisten en que hay récord de consumo. José Luis Daza, el viceministro de Economía, repitió que ya se ven brotes verdes, al igual que hace 2 años. Raros esos brotes que no crecen. Lo cierto es que el combo salarios-desempleo-consumo está cada vez peor.

El Indec volvió a informar que los salarios perdieron con la inflación en mayo. Los precios trucados con una canasta que data de 2004, antes incluso de que Lionel Messi hubiera debutado en mundiales, subieron un 2,1%. Los salarios registrados un 1,8%, con los privados en el 2% y los públicos en el 1,5%. En el último año, la inflación amañada da 33,2%; los salarios registrados subieron 28,7%. Nadie puede comprar lo mismo que compraba el año pasado.

Esta crisis de ingresos se refleja en el consumo. La consultora Scentia mostró una caída general del consumo del 2,7% entre junio 2025 y junio 2026, una intermensual del 2,4% entre mayo y junio. En el último año el consumo en supermercados cayó 2,6%, en los autoservicios un 1,6%, en los shoppings un 4,6%, en los mayoristas un 3,3%. Milei insiste en que crecieron las compras por internet: es cierto, pero es de los mismos locales. Si les baja la venta general, no importa si crece la que venden por la web.

La carne es un fiel indicador. En 2023 los argentinos consumían 53,8 kilos de carne vacuna por año; en 2026 el número tiende a 47. Milei y Caputo te sacaron 6,8 kilos; son unos 13 asados menos por año, un asado menos por mes.

A la crisis de ingresos se le suman los despidos. Desde que asumió Milei 270 personas se quedan sin trabajo por día y la tendencia empeora: en abril fueron 389 menos trabajadores por día. Sucede en todo el país excepto en Neuquén y Río Negro, producto de la actividad que sostiene a pie a este gobierno: los hidrocarburos y la minería.

Pero no alcanza: si bien la actividad general crece, esta semana el Estimados Mensual de Actividad Económica (EMAE) volvió a caer. Lo que generan el agro, la minería y los bancos no alcanza para equilibrar lo que se pierde en industria y comercio, ni en actividad económica y, obviamente, en puestos de trabajo, donde incluso los sectores que crecen despiden personal.

El economista Luis Campos describió la situación en un punteo en su cuenta de X. Marcó que:

En abril el empleo formal cumplió doce meses de caída ininterrumpida. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados (SIPA). El retroceso por ahora no encuentra un piso. En materia laboral, asistimos a una tragedia.

Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados (SIPA). El retroceso por ahora no encuentra un piso. En materia laboral, asistimos a una tragedia. La caída de abril se explica por el sector privado , que volvió a retroceder fuerte (perdieron su puesto casi 12.000 trabajadores). El sector público y casas particulares tuvieron leves aumentos, compensando parcialmente esa destrucción.

, que volvió a retroceder fuerte (perdieron su puesto casi 12.000 trabajadores). El sector público y casas particulares tuvieron leves aumentos, compensando parcialmente esa destrucción. En el sector privado no solo se profundizó el retroceso, sino que también ajustaron a la baja los meses anteriores. Contra noviembre de 2023 perdieron su puesto de trabajo 235.419 asalariados registrados. La sangría se profundiza mes a mes.

Durante el gobierno de LLA el empleo registrado en el sector privado tuvo tres momentos diferenciados. A comienzos de 2024 hubo una fuerte caída. Luego un comportamiento errático hasta mayo de 2025. Desde entonces, todos los meses se destruyeron puestos de trabajo.

En el último año el retroceso se explica por la situación en la industria y el comercio . El problema es que no hay ningún sector que compense esta caída. Hasta el agro, la minería y la intermediación financiera tienen menos trabajadores registrados que en abril de 2025.

. El problema es que no hay ningún sector que compense esta caída. Hasta el agro, la minería y la intermediación financiera tienen menos trabajadores registrados que en abril de 2025. La industria, en particular, viene en picada . Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo, la gran mayoría en el último año. Acumula 18 meses de caídas mensuales consecutivas.

. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo, la gran mayoría en el último año. Acumula 18 meses de caídas mensuales consecutivas. El desacople entre el comportamiento de la actividad y el empleo formal es preocupante. En lo que va del gobierno de LLA el EMAE subió un 5,6% y los asalariados registrados cayeron un 3,7%. La economía puede crecer, el mercado formal de trabajo ni se entera.

En lo que va del gobierno de LLA el EMAE subió un 5,6% y los asalariados registrados cayeron un 3,7%. La economía puede crecer, el mercado formal de trabajo ni se entera. El sector público y casas particulares amortiguaron un poco el retroceso de abril, pero siguen cerca de los mínimos de la actual gestión. A esta altura del partido ya no hay dudas: este modelo no crea puestos de trabajo formales de manera sostenida por ningún lado.

En marzo y abril también cayó fuerte la cantidad de trabajadores regulares inscriptos al monotributo (16.000 menos en solo dos meses). Veremos si se trata de un tema puntual o si también se empieza a ver aquí un impacto de la crisis.

Con las empresas sucede lo mismo. El Instituto Argentina Grande (IAG) calculó que desde que asumió Milei se destruyeron 32 empresas por día. Desde CP Consultores resaltan que van 9 trimestres consecutivos de destrucción y que “la cantidad de empresas alcanzó mínimos desde el año 2007”.

El presidente ilegal

El último viernes, Milei cometió el mismo delito por cuarta vez: disponer la salida de tropas propias y el ingreso de militares extranjeros sin autorización del Congreso. El detalle de los delitos, que llevan la firma del presidente y todo el gabinete en los decretos, es:

24 de julio, ejercicio multinacional “PANAMAX”, convocado por Estados Unidos “bajo hipótesis de conflicto donde una fuerza hostil (estatal o transnacional) amenaza con bloquear, sabotear o atacar el Canal de Panamá”. Debería convocar Panamá, pero convoca EEUU, lo que hace evidente quién controla el paso interoceánico.

El 24 de junio autorizó la salida de tropas para el ejercicio Salitre en Chile. Es una operación habitual, pero requiere como siempre la aprobación del Congreso. Del operativo participaron militares de Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Estados Unidos.

14 de abril, Milei autoriza la participación en los operativos “Daga Atlántica” y “Passex”. Para el primero autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos a nuestro territorio, incluidas la Base Naval Puerto Belgrano, la Brigada Aérea en Moreno y la guarnición militar en Córdoba; para el segundo fue “con motivo del paso por la Zona Económica Exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA del Portaaviones USS “NIMITZ” y del Destructor USS “GRIDLEY” de la ARMADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”.

30 de septiembre de 2025, Milei autorizó la participación en las operaciones “Solidaridad” y “Tridente”, esta última en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Justificó esta violación de la Constitución con que “la no participación en el mencionado Ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la ARMADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”. Y autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio y mar argentinos.

Estas operaciones militares son habituales. Todos los gobiernos las realizaron. La diferencia es la legalidad: Milei las ejecuta sin autorización, algo explícito en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución que dice que corresponde al Congreso "permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.

Mientras Milei designa cada día más jueces y fiscales a ninguno de los que están ya en sus cargos se les ocurre llamar la atención sobre esta práctica ilegal del presidente.