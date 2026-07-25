La batalla Karina-Macri, los errores de Milei y “el fantasma de la Rosada”

La madre de todas las batallas para el Gobierno pasó a ser la Ciudad de Buenos Aires.

La madre de todas las batallas, como generalmente se le llamó a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, para el Gobierno pasó a ser la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se juega gran parte de los acuerdos de La Libertad Avanza con el PRO.

Nadie puede confirmar aún si irán en alianza violetas y amarillos en el ámbito porteño. Jorge Macri filtra que él va por la reelección y propone sumar una vice libertaria. ¿Pilar Ramírez? La armadora de Karina Milei tiene reuniones frenéticas sobre este futuro inmediato de CABA en el palermitano bar Checkpoint Charlie.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El mapa de alianzas

Karina no confirma que será así. Por ahora, nada está decidido. La hermana presidencial explora patear el tablero y poner candidato propio. ¿Luis Caputo?

Igualmente, en el Gobierno procuran que el PRO apoye la reforma electoral y la suspensión de las PASO de 2027 para salvar a Jorge Macri. El primo de Mauricio no quiere que ningún trasnochado le arme una interna porteña dentro del espacio amarillo.

Hay un movimiento más exótico que explora el karinismo: la recuperación de un tal Manuel Adorni. En Casa Rosada creen que al final del túnel habrá luz y será salvado por el Poder Judicial antes de las elecciones del año próximo. ¿Y si el candidato de Karina para CABA termina siendo Adorni, como era el plan inicial en 2025?

La propia Pilar Ramírez lo hizo público estas últimas horas en una entrevista en un stream: "Adorni fue un muy buen candidato que representó al presidente Milei. Volvería a elegir a Manuel Adorni como candidato a Jefe de Gobierno. Representa las ideas de La Libertad Avanza y de Milei”, expresó. Todo dicho, señor juez.

En el oficialismo dan por descontadas las alianzas en provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco. Y esperan avanzar hacia otras, como Santa Fe, Neuquén, Chubut, San Juan y Jujuy.

El Gobierno prepara el mejor escenario posible para 2027 ante la debilidad que expuso a Milei tras el caso Adorni. Con la economía y la corrupción en puntos altísimos de rechazo, los libertarios tuvieron que ir por acuerdos, abrir la canilla con los gobernadores y mejorar la relación con la prensa.

Sobre este último ítem, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, no para de despertar quejas internas por sus dichos desde que debutó con sus conferencias de prensa. Su pronóstico sobre el dólar cayó mal en la Rosada. Algunos ya dan por sentado que su lugar es parte de una "transición". El que suma puntos es el exCEO de Syngenta y hoy columnista televisivo Antonio Aracre, que recibió en las últimas horas varios elogios, uno de ellos en privado de un tal Luis Caputo. El ministro de Economía le dijo: "Vos serías un gran vocero". ¿Se viene?

Internamente hay ruido por la cantidad de errores del Gobierno en este 2026, que en el Gobierno celebran que no es año electoral. "Pasamos del 'deslomarnos' y sostener a Adorni, a rechazar las banderas de Malvinas y hasta la pelotudez de anunciar un feriado que no fue y festejos de una Selección deprimida, obviamente porque perdió de la manera que perdió una final de un Mundial. No podemos más así", se quejó una funcionaria ante El Destape.

El factor Bregman

Mientras, en Casa Rosada ven números e informes sobre mediciones de políticos. Hay un fantasma que acecha hoy al Gobierno y es Myriam Bregman. La candidata del Frente de Izquierda crece y crece. En algunos despachos la tienen con dos dígitos (arriba de los 10 puntos). Si bien hay algún tipo de alerta, en el Gobierno reconocen que puede servirles para el relato de Milei contra "zurdos, comunistas y feministas" y además generar ruido interno en el peronismo, un objetivo principal hoy de los operadores políticos del Gobierno: que el PJ llegue roto al 2027.