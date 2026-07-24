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Javier Milei presidente

Milei viaja a Brasil mientras el Gobierno espera la llegada de la titular del FMI

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Presidente inicia una visita oficial a San Pablo, donde será distinguido por el gobernador Tarcísio de Freitas y participará de una cumbre del Partido Liberal. En paralelo, la Casa Rosada se prepara para recibir a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que llegará al país el lunes.

El gobierno de Javier Milei concentra su agenda en tres frentes: el Presidente viajará este viernes por la noche a San Pablo para cumplir una visita oficial que incluirá una reunión con el gobernador Tarcísio de Freitas, la recepción de la Orden de Ipiranga —la máxima distinción del estado paulista— y su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal. En el plano económico, el Ejecutivo ultima los preparativos para la llegada de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien se reunirá con Milei y recorrerá Vaca Muerta durante una visita oficial prevista para el lunes y martes próximos. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios para impulsar la suspensión de las elecciones primarias (PASO) de 2027 apenas se reanude la actividad legislativa, en una estrategia que también busca profundizar las diferencias dentro del peronismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 1 hora

El Gobierno dice tener los votos para suspender las PASO y presiona por la ruptura del PJ

En Casa Rosada revelaron que ya tienen los senadores y diputados que votarán a favor de no tener internas el año próximo. Confían en el PRO y en la UCR, por Jorge Macri y Alfredo Cornejo. Quieren votar apenas se abra el Congreso. 

En el Gobierno afirman que ya tienen los votos para suspender las PASO de 2027 y presionan así por la ruptura del peronismo. En Casa Rosada revelaron a El Destape que ya tienen los senadores y diputados que votarán a favor de no tener internas el año próximo.

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Hace 1 hora

Milei viaja a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro

Desde Casa Rosada detallaron cómo será la agenda de Milei en Brasil, que tendrá como evento más saliente su reunión con Flavio Bolsonaro, principal oponente a Lula Da Silva.

A tres meses de las elecciones en Brasil, el presidente Javier Milei viajará este viernes a la ciudad de San Pablo con el objetivo de respaldar la candidatura presidencial del senador de la derecha brasileña Flávio Bolsonaro. También se reunirá con el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas, recibirá el premio de la Orden de Ipiranga y participará de una convención del Partido Liberal.

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Hace 1 hora

Georgieva llega a Argentina el lunes, se reunirá con Milei e irá a Vaca Muerta

La titular del Fondo estará dos días en el país, en los que también se dirigirá a Neuquén para visitar Vaca Muerta.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina entre lunes y martes de la semana que viene para reunirse con Javier Milei y otros funcionarios en el marco del programa que el país mantiene con el organismo.

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Hace 8 horas

La nueva Inocencia Fiscal vuelve a habilitar funcionarios, incluido el propio Caputo

El proyecto enviado este jueves por Caputo al Congreso amplía el régimen y no excluye a funcionarios ni a sus familiares. Desde la oposición insisten que se trata de un blanqueo y presentarán sus propias propuestas.

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Hace 12 horas

La morosidad con bancos volvió a ser récord en mayo y alcanzó casi el 8%

Tocó otro pico histórico entre las familias y se mantuvo alta entre las empresas, tras aumentar por 19 meses consecutivos.

Fuente: CEPA

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Hace 15 horas

El Gobierno le negó al campo otra quita de retenciones: "Ningún anuncio"

En la previa del discurso que dará Milei en La Rural este domingo, el ministro Luis Caputo congeló las expectativas del sector agropecuario de recibir una nueva baja de retenciones.

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Hace 15 horas

Tras reunirse con Sturzenegger, Bullrich dijo que "va a salir" la ley de venta de tierras

La jefa de la bancada de senadores La Libertad Avanza recibió al ministro de Desregulación y Modernización del Estado. El funcionario terminó aceptando los cambios que pedían los aliados y que había derivado en un freno en el Senado. Se retoma el proyecto el 6 de agosto.

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Hace 16 horas

La reforma laboral de Sturzenegger y la sombra del Cordobazo

La resistencia empresaria a servirse de la ley que hizo aprobar Javier Milei, a pesar de contener buena parte de sus reclamos históricos, tiene una explicación inmediata asociada a los intereses económicos de las cámaras patronales y otra más de fondo: 60 años atrás se intentó romper el sindicalismo y el resultado fue el inverso. 

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Hace 16 horas

El consumo aumentó levemente en mayo, pero no alcanza para revertir la caída del 2025

Si bien el consumo en supermercados y en autoservicios mayoristas creció en mayo, el saldo sigue siendo negativo en las variaciones interanual y acumulada.

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Hace 18 horas

Larreta, durísimo con Milei: "Los brotes verdes no los ve nadie, no jodamos"

El exalcalde porteño fue tajante al ser consultado por una reciente frase de José Luis Daza, mano derecha de Luis Caputo, quien aseguró que "ya están los brotes verdes" de la economía.

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Hace 18 horas

Qué pasaría si las elecciones fueran mañana: el escenario que complica a Milei

Un relevamiento de QSocial midió la intención de voto en cuatro escenarios posibles rumbo a las presidenciales de 2027 y evaluó el nivel de acuerdo con la continuidad de las políticas del gobierno. Los números muestran una sociedad dividida, con mayoría crítica del rumbo actual.

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Elecciones 2027: el 35% de los argentinos está pensando en no ir a votar

Un relevamiento preliminar de la consultora Zuban Córdoba detectó que entre el 24% y el 35% de los encuestados considera no concurrir a las urnas el año próximo.

El malestar económico empuja a muchos argentinos a la apatía de cara a las presidenciales de 2027.

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Alerta en la industria electrónica: el 41% de las empresas echó trabajadores

Las dificultades para sostener los planteles de trabajadores se consolidan como la principal alarma del panorama industrial en medio de la crisis.

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Colombo confirmó gestiones del Vaticano pero descartó fechas para la visita del Papa León

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reveló que especialistas enviados por la Santa Sede recorrieron el país para evaluar posibles escenarios de la gira papal. Sin embargo, advirtió que “son hipótesis” las fechas que circulan y que la confirmación dependerá de la coordinación con Perú y Uruguay.  

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