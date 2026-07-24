Milei viaja a Brasil mientras el Gobierno espera la llegada de la titular del FMI

El gobierno de Javier Milei concentra su agenda en tres frentes: el Presidente viajará este viernes por la noche a San Pablo para cumplir una visita oficial que incluirá una reunión con el gobernador Tarcísio de Freitas, la recepción de la Orden de Ipiranga —la máxima distinción del estado paulista— y su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal. En el plano económico, el Ejecutivo ultima los preparativos para la llegada de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien se reunirá con Milei y recorrerá Vaca Muerta durante una visita oficial prevista para el lunes y martes próximos. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios para impulsar la suspensión de las elecciones primarias (PASO) de 2027 apenas se reanude la actividad legislativa, en una estrategia que también busca profundizar las diferencias dentro del peronismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.