A tres meses de las elecciones en Brasil, el presidente Javier Milei viajará este viernes a la ciudad de San Pablo con el objetivo de respaldar la candidatura presidencial del senador de la derecha brasileña Flávio Bolsonaro. También se reunirá con el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas, recibirá el premio de la Orden de Ipiranga y participará de una convención del Partido Liberal.

Desde Presidencia compartieron cómo será la agenda de Milei en el país vecino. El viaje fue anunciado como una "visita oficial" pero no específicamente al Palacio de Planalto, sino a la ciudad de San Pablo, donde recibirá un premio el sábado. De hecho, el evento político más trascendente será la reunión que mantendrá con Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y principal oponente al presidente Lula da Silva.

Según se informó, Milei viajará en un vuelo oficial este viernes por la noche junto a una comitiva de funcionarios y dirigentes que no fue detallada. Al día siguiente, el Presidente se trasladará al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador de Freitas, con "honores militares".

Por la tarde, Milei participará de la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, denominada como "la máxima distinción que otorga" el Estado paulista. De este acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.

Los motivos de su visita

El punto más saliente se dará luego, cuando Milei mantenga un encuentro en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a de Freitas, Nunes y Flávio Bolsonaro. Con ellos, el líder de La Libertad Avanza abordará "temas de la agenda bilateral".

Por último, la visita de Milei concluirá con la asistencia del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se llevará adelante la Convención Nacional del Partido Liberal.

Su visita a Brasil es solo un eslabón de su agenda internacional de compromisos con referentes de la derecha continental. Milei ya había confirmado la asistencia a la asunción de Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio, y el 7 de agosto hará lo propio en Colombia para la jura de Abelardo de la Espriella.

El último viaje internacional de Milei había sido entre el 24 y el 27 de junio, cuando visitó España para una serie de actividades académicas y donde recibió una distinción de la Universidad CEU San Pablo.