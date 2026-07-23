María Becerra estalló contra los artistas internacionales que participan en la campaña de odio contra Argentina.

La final del Mundial 2026 dejó sumida a la Argentina en una fuerte polémica luego de que varios artistas internacionales difundieran mensajes de odio contra el país y lo acusaran de ser racista. En ese contexto, María Becerra no dudó en responder a esas críticas y salió a defender a la Argentina a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la cantante, que además interpretó el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, escribió: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”.

Luego aseguró: “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”.

Finalmente señaló: “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”.

La campaña anti-Argentina en redes sociales

Tras la final del Mundial 2026, una serie de mensajes de artistas internacionales en redes sociales generó una fuerte polémica y abrió un intenso debate sobre la imagen y la cultura de Argentina. Todo comenzó cuando el actor estadounidense Samuel L. Jackson calificó al país como "racista", lo que provocó una gran repercusión y numerosas reacciones tanto a favor como en contra.

Por su parte, el actor español Javier Bardem relacionó el rechazo deportivo con la situación política del país y mencionó al presidente Javier Milei, lo que amplificó aún más la discusión en las plataformas digitales.

Además, artistas como Rosalía, Niall Horan y Lauren Jauregui interactuaron con publicaciones que cuestionaban al país. Sin embargo, horas después aclararon su postura, se retractaron de esas interacciones y pidieron disculpas públicas, buscando poner fin a la controversia.