Insfrán recibió al embajador de Turquía para fortalecer vínculos de cooperación con Formosa

Con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación para generar una mayor capacidad de desarrollo entre continentes, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak.

A través de sus redes sociales, el mandatario formoseño expresó: "Esta mañana recibí a Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía en Argentina. Durante el encuentro dialogamos sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos de cooperación entre Formosa y la República de Turquía, especialmente en materia de comercio, producción, inversiones e intercambio académico".

"Celebramos estos encuentros que promueven el conocimiento, el diálogo y la construcción de nuevos lazos de cooperación, contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia", concluyó el gobernador en su mensaje.

El escenario económico de Formosa

Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, Formosa volvió a destacarse por la solidez de sus cuentas públicas al registrar superávit fiscal y financiero durante el primer trimestre de 2026.

El economista y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, expresó que los resultados responden a una política de Estado que la provincia sostiene desde hace más de dos décadas. En este sentido, el estudio registró ingresos por 712.378 millones de pesos y gastos por 680.942 millones, alcanzando un resultado primario positivo de 31.696 millones de pesos y un superávit financiero de 31.436 millones durante los primeros tres meses del año.

El resultado primario representó el 4,4% de los ingresos totales provinciales, mientras que el superávit financiero alcanzó el mismo porcentaje, ubicando a Formosa entre las jurisdicciones con mejores indicadores fiscales del país y por encima de los promedios consolidados registrados por el conjunto de las provincias.

Muracciole destacó que estos resultados reflejan la continuidad de una política de administración responsable de los recursos públicos que se mantiene desde hace 24 años. "El superávit que se observa en el primer trimestre está en consonancia con los últimos 24 años en Formosa", afirmó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El economista explicó que el equilibrio fiscal sustenta dos componentes fundamentales. Por un lado, el resultado primario, que surge de la diferencia entre los ingresos provenientes de impuestos y coparticipación y los gastos corrientes del Estado, como salarios, compra de insumos y funcionamiento de las distintas áreas gubernamentales.