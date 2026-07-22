Anya (nombre ficticio para preservar su seguridad), una de las víctimas de Epstein, le dijo a la BBC que Siad le presentó al financiero.

Un nuevo giro se dio en el caso Jeffrey Epstein. Daniel Siad, exagente vinculado al mundo del modelaje e investigado por su presunto rol como reclutador de víctimas para el fallecido delincuente sexual, fue hallado sin vida en su domicilio de Colombes, en las afueras de París. El hombre, de 69 años, era una figura clave en las ramificaciones europeas de la red de abuso y trata de personas asociada al financiero.

El hallazgo se produjo el pasado lunes por la noche, cuando su compañera de piso, una joven de 28 años, lo encontró inconsciente en la cocina del inmueble y solicitó ayuda inmediatamente a los vecinos. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los equipos médicos no lograron reanimarlo.

La fiscalía de Nanterre confirmó el deceso al diario local Le Parisien y anunció la apertura de una investigación formal para establecer con precisión las causas del fallecimiento. Aunque las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el deceso habría sido provocado por un paro cardíaco, los investigadores enfatizaron que la escena y las circunstancias exactas aún deben ser completamente esclarecidas mediante los peritajes correspondientes.

De origen argelino y con doble nacionalidad sueca y francesa, Siad mantenía un perfil con múltiples facetas profesionales. En el ámbito de la moda, operó como agente para la firma What’s Up Management y se presentaba habitualmente como fotógrafo. Además, afirmaba desempeñarse como gerente de proyectos para un canal de televisión ruso especializado en tendencias y como consultor financiero.

Con residencias registradas en Estocolmo y fuertes vínculos operativos en París y Barcelona, Siad figuraba desde hacía tiempo en el radar de la justicia. Su nombre había cobrado relevancia en el marco de las pesquisas judiciales en Europa que buscan determinar la extensión del entramado de captación de jóvenes y menores orquestado alrededor de Epstein.

Acusaciones masivas y la sombra de la red Epstein

Siad estaba siendo investigado formalmente en París por una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas, tras acumular acusaciones de violación y explotación sexual presentadas por al menos cinco mujeres. Aunque él siempre negó los cargos y afirmaba que declararía ante la justicia, las pesquisas sobre su entorno tomaron una fuerza decisiva a comienzos de 2026.

La desclasificación de archivos judiciales vinculados al caso Epstein reveló que el nombre de Siad aparecía mencionado más de 2.000 veces, posicionándolo como un engranaje clave para captar jóvenes modelos en distintos países e introducirlas en el círculo del financista estadounidense fallecido en 2019.

Entre los testimonios más contundentes figura el de la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, quien presentó una demanda formal en febrero de este año denunciando que Siad la violó en Cannes cuando tenía 20 años, la explotó sexualmente y la introdujo ante el exdirector de la agencia Elite, Gérald Marie, a quien también señaló por abusos. “Creía que era una persona profesional”, declaró en una entrevista y luego aseguró haber pensado que el estadounidense estaba vinculado como director de casting a marcas de moda.

Karlsson, junto a la activista Lisa Brinkworth, cofundó el colectivo Victorious Angels - WE RISE para visibilizar los abusos en la industria. Tras confirmarse el deceso, Brinkworth lamentó la pérdida de una oportunidad judicial clave, advirtiendo que "da la impresión de que se priva a las víctimas de justicia".

Anya (nombre ficticio para preservar su seguridad), otra de las víctimas de Epstein, le dijo a la BBC que Siad le presentó al financiero. "Fue una trampa total", dijo la mujer, quien describió a Siad como "un traficante profesional".

En un correo electrónico dirigido a Epstein que se dio a conocer en los expedientes, el argelino escribió en un inglés con muchos errores ortográficos: "En este ajetreo me siento como un pescador: a veces pesco rápido, otras veces no pesco nada", detalló el medio internacional.