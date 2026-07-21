Los usuarios de la línea 22 de colectivos deberán buscar una alternativa para llegar a sus casas, dado que el servicio circula con frecuencia reducida por falta de pago de viáticos. Los trabajadores decidieron salir a la calle con las unidades cada 30 minutos y subirán a 60 minutos luego de la hora pico.

La flota cuenta con un total de 49 unidades que conectan Quilmes (zona sur del conurbano bonaerense) con el barrio porteño de Retiro. Según informó la cuenta de X Ciudad de Bondis, los mapas mostraban hasta las 16 de este martes que solo circulaban 9 coches.

Hasta el momento se desconoce hasta cuándo regirá la medida adoptada por los trabajadores en reclamo al Grupo MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.). El recorrido de la línea 22 atraviesa puntos clave como Plaza de Mayo, Parque Lezama, Avellaneda y Bernal. Su frecuencia habitual es de 10 a 20 minutos.

¿Cuál es el recorrido que realiza la línea 22?

La línea 22 posee dos recorridos: el A, que une Hospital Ferroviario y Quilmes; y el B, que conecta Quilmes con la estación Retiro.

Recorrido A. Ida a Quilmes: desde Hospital Ferroviario por avenida presidente Ramón S. Castillo, avenida Comodoro Py, avenida Antartida Argentina, avenida Doctor José María Ramos Mejía, avenida del Libertador, avenida Leandro Nicéforo Alem, avenida Rivadavia, Bolívar, Pi y Margall, avenida Regimiento de Patricios, Brandsen, avenida Montes de Oca, cruce nuevo puente Pueyrredón, avenida Pavón, avenida General Bartolomé Mitre, Maipú, General Belgrano, General Paz, avenida General Bartolomé Mitre, avenida Dardo Rocha, Cerrito, San Martin, Zapiola, Belgrano, Andrés Baranda, Carlos Pellegrini, Gran Canaria, Corrientes, Vicente López, Laprida, Camino Centenario hasta Lavalleja. El regreso al Hospital Ferroviario sigue el mismo trayecto.

Recorrido B. Ida a Estación Quilmes: desde avenida doctor José María Ramos Mejía y Eduardo Madero por avenida Doctor José María Ramos Mejía, avenida del Libertador, avenida Leandro Nicéforo Alem, avenida Rivadavia, Bolívar, Pi y Margall, avenida Regimiento de Patricios, Brandsen, avenida Montes de Oca, cruce nuevo puente Pueyrredón, avenida Pavón, avenida General Bartolomé Mitre, Maipú, general Belgrano, General Paz, avenida General Bartolomé Mitre, avenida Dardo Tocha, Cerrito, San Martín, Zapiola, Belgrano, Andrés Baranda, Carlos Pellegrini hasta canal de Beagle

El recorrido de regreso a la Estación de Retiro es: desde Carlos Pellegrini y Gran Canaria por Gran Canaria, Carlos Pellegrini, Vicente López, San Martín, Cerrito, Avenida Dardo Rocha, avenida General Bartolomé Mitre, cruce nuevo puente Pueyrredón, avenida Montes de Oca, Suárez, avenida Regimiento de Patricios, Defensa, Alsina, avenida Paseo Colón, avenida de la Rabida, avenida Leandro Nicéforo Alem, San Martín, avenida Eduardo Madero hasta avenida Doctor José María Ramos Mejía.