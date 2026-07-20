Chau al mito: qué pasa realmente si usás el celular mientras está enchufado a la corriente eléctrica

El celular se calienta al cargar, pero puede ser peor si se lo usa mientras está enchufado.

Usar el celular mientras está conectado al cargador es una práctica cotidiana para millones de personas. Sin embargo, aunque no representa un peligro inmediato si el equipo y los accesorios están en buen estado, los especialistas advierten que este hábito puede aumentar la temperatura del dispositivo, acelerar el desgaste de la batería e incrementar el riesgo de fallas cuando se utilizan cargadores o cables de baja calidad.

De acuerdo con recomendaciones de fabricantes y organismos de seguridad, el principal problema no es el hecho de usar el teléfono mientras carga, sino el calor adicional que se genera. Actividades exigentes como jugar, ver videos en streaming o realizar videollamadas obligan al procesador y a la batería a trabajar al mismo tiempo que reciben energía, elevando la temperatura por encima de los niveles recomendados.

El calor, el principal enemigo de la batería

La empresa especializada en soluciones de carga Anker explica que durante el proceso de carga siempre se produce calor debido a la conversión de energía eléctrica en energía química dentro de la batería. Ese incremento de temperatura es normal, pero puede volverse excesivo si el usuario utiliza el celular de forma intensiva mientras está enchufado.

La situación empeora cuando el dispositivo se carga sobre una cama, un sillón o cualquier superficie blanda que dificulte la ventilación. Lo mismo ocurre con las fundas muy gruesas, que limitan la disipación del calor y favorecen el sobrecalentamiento.

Cómo cargar el celular de forma segura

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) de Estados Unidos y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) recomiendan utilizar únicamente cargadores certificados y cables en buen estado. Los accesorios defectuosos o de baja calidad, sumados a temperaturas elevadas, pueden aumentar el riesgo de cortocircuitos, fallas eléctricas e incluso incendios.

Los expertos recomiendan utilizar únicamente cargadores certificados y cables en buen estado.

Para cuidar la batería y reducir riesgos, los expertos aconsejan:

Evitar juegos, streaming y videollamadas mientras el teléfono está cargando.

No apoyar el celular sobre camas, almohadas u otras superficies blandas.

Retirar fundas gruesas durante la carga si generan exceso de temperatura.

Mantener el dispositivo sobre una superficie firme y fresca.

Actualizar regularmente el sistema operativo y las aplicaciones para aprovechar mejoras en la gestión de la batería.

Revisar el estado de la batería desde la configuración del teléfono y reemplazarla si presenta hinchazón, pérdida importante de capacidad o un calentamiento fuera de lo normal.

En conclusión, usar el celular mientras carga no suele ser peligroso cuando se emplean accesorios certificados y el dispositivo se mantiene bien ventilado. Sin embargo, reducir el uso intensivo durante la carga puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería y minimizar posibles riesgos eléctricos.