Fracaso total de Milei con la Selección: se quedó sin su foto con Messi en la Rosada, anunció un feriado que no será y hay furia interna

Javier Milei volvió a fracasar con la Selección Argentina. El Presidente se quedó sin su foto con Lionel Messi, no tendrá a los jugadores en la Casa Rosada como deseaba e hizo un anuncio fallido y que cayó mal en la Selección: un feriado con festejos que no será.

Tal cual adelantó El Destape el sábado, la Selección no iba a ir a la Rosada, pasara lo que pasara. No iba a asistir pese al insistente pedido de Milei para que fueran a una "Casa Rosada vacía de funcionarios".

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Los jugadores no respondieron a la posibilidad de hacer festejos ni de ir a la Rosada. "Nunca nos contestaron, hicieron caso omiso y tienen razón. Es un problema nuestro, no sé por qué nos metimos en esto", expresó a El Destape una fuente del oficialismo. El feriado está cancelado y los festejos también.

En el Gobierno hay desidia, enojos y acusaciones por el fallido anuncio en Twitter de Milei. Y hay reparto de culpas. Entre el Presidente, su hermana Karina Milei (vieron el partido juntos) y hasta Luis Majul están en la lista de los culpables.

Al periodista lo acusan internamente de "apretar" al Presidente para que tome una decisión rápida y hable de festejos y que haya feriado. "Quería todo el tiempo una primicia y nos sobregiramos", dijeron en Rosada.

La decisión final apurada la tomaron en la quinta de Olivos, donde vieron el partido juntos, los dos Milei. No intervino más nadie. Ni Diego Santilli, ni Martín Menem, ni Santiago Caputo. Se comunicó a un grupo de Whatsapp donde están los popes libertarios que iba a salir ese mensaje de Milei. Se le pidió a Juan Pablo Carreira, Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, que haga el tuit y se acabó. Nadie pudo frenarlo.

Hoy vuelan los reproches en el Gobierno, ya que consideran que fue una decisión pésima que expuso al Presidente y lo dejó mal parado. Casi nadie advirtió que tal vez los jugadores no tenían ganas de festejar nada y menos de que haya un feriado para eso tras perder la final de la Copa del Mundo ante España.

En el Gobierno analizaron ante El Destape: "Los jugadores no quieren esto. No es porque sea Milei u otro. Quieren mantenerse al margen de la política y esta bien que así sea. Sabemos que Messi por más que vacíes la Rosada el hecho de aceptarte e ir es un gesto y no lo quieren hacer. Realmente no quieren saber nada con la política. Y nada es nada. Ni siquiera aceptaron gestos que pretenden no ser política porque hay gestos ahí también", se resignaron en el oficialismo.

En varios sectores del Gobierno hay enojo porque sienten que no pudieron participar de la toma de decisiones en un momento tan importante para el país y que no pudieron ni opinar para revertir algunas situaciones o frenar el tuit de Milei con las palabras "festejo" y "feriado", a las que consideran inoportunas. "Teníamos que esperar a que los jugadores hablen, que ellos digan lo que querían hacer y ahí sí salir nosotros", se arrepienten en La Libertad Avanza.