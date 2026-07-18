La Scaloneta le ganó a Milei, no va a la Rosada y el Gobierno promete feriado

La Scaloneta logró más que un triunfo histórico ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Pudo vencer el relato que trató de imponer este último mes Javier Milei para intentar apropiarse de los logros de la Selección Argentina.

Desde que arrancó el Mundial, Milei impulsó a través de las redes sociales y los periodistas aliados al Gobierno desde sus programas de TV instalar la "Scaloneta libertaria y antiperonista". Pero el operativo tuvo un capítulo impensado.

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Los jugadores de la Selección plantaron bandera en Atlanta: un estandarte que ya es un hito en la causa Malvinas, declaraciones post partido reforzando que las islas "son argentinas" y críticas al desastre económico que vive el país por el modelo Milei. Un combo que cayó como una bomba en la Casa Rosada.

Aunque en las últimas horas el canciller Pablo Quirno, la cuenta Oficina de Respuesta Oficial y hasta el propio Presidente salieron en coro a negarlo, fuentes en la Rosada confirmaron a este portal que las palabras de Messi le molestaron a Milei.

Esta molestia quedó al desnudo esta semana cuando Milei mandó a su vocero, Adrián Raiver, a tapar las declaraciones de Lionel Messi, que afirmó que en Argentina no hay trabajo y la gente "no llega a fin de mes".

Además, el Gobierno armó un operativo para cuestionar el gesto de la bandera, tanto a nivel diplomático como social. Apenas un puñado de trolls libertarios reivindicaron la bandera en Atlanta, liderados por el Gordo Dan. Pero la movida no tuvo efecto. Por culpa de la ministra Alejandra Monteoliva ya estaba instalado que el Gobierno había prohibido el ingreso de "trapos" sobre las Malvinas al estadio. Un error garrafal de la ministra sobre una decisión en la que Milei no tuvo injerencia y quedó mal pegado. El vuelto a la ministra puede ser costoso.

Milei quedó en offside con la alegría popular del miércoles y con los gestos políticos contundentes de la Scaloneta en Atlanta. Pero hay un gesto grande y fuerte aún que será anunciado próximamente: la Selección no irá a la Casa Rosada a participar de cualquier evento, sea como campeón o subcampeón.

Desde Estados Unidos, según pudo saber El Destape, afirman que "no hay manera" de que la Selección Argentina vaya a la Casa Rosada. Otro dolor de cabeza para Milei, que se expuso estos últimos días ofreciendo esa opción a los jugadores. ¿O ya sabe el mandatario que eso no va a pasar e intentó que el costo político lo paguen los jugadores?

El Gobierno por las dudas avisa que es posible que haya feriado si Argentina sale campeón. Será anunciado post partido el domingo. De máxima feriado, de mínima asueto administrativo, dejaron transcender.

Por otro lado, Milei dejó afuera de la discusión del operativo para el recibimiento de la Selección a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Selección si o si llegará a Ezeiza y en ese mismo municipio bonaerense se encuentra el predio de la AFA, recientemente bautizado Lionel Andrés Messi. El Gobierno Nacional solo coordina con CABA.

Este viernes al mediodía la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó la reunión de coordinación en la sede de ese Ministerio. El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. "El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos", afirmaron.

En PBA expresaron a El Destape que no van a filtrar nada y que recién comenzarán a planear todo con el resultado puesto a las 19 horas tras el partido. Milei quiere apropiarse de la Scaloneta. Por ahora, perdió por goleada.