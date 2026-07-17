Dibu Martínez en la previa de la final del Mundial contra España: "Era el destino jugar contra ellos"

El Dibu Martínez recordó la frustrada finalissima ante España.

Emiliano "El Dibu" Martínez recordó la suspensión de la Finalissima frente a España y remarcó que "era el destino" jugar contra la final del Mundial. El arquero fue el futbolista que asistió a la conferencia previa al esperado partido del próximo domingo en Nueva Jersey.

"Estábamos preparados para jugar en Qatar y estaba la ilusión de volver al Lusail. Se jugaron dos amistosos en Argentina que no esperábamos, pero disfrutamos con nuestra gente. Sea quien sea el rival, jugar una final del mundo tiene otro sabor”, sostuvo "El Dibu".

Respecto a la final del mundial contra España del domingo, sostuvo que "primero hay que ganar" y que tiene "el foco en eso" y no piensa "en nada más allá". "A veces lloro pensando en todo lo que conseguimos con este equipo. Ahora solo queda disfrutar del momento. Uno como futbolista profesional no se da cuenta de dónde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutar del momento", expresó en la conferencia de prensa.

Y agregó: "Me siento muy tranquilo. El arquero piensa que lo único que tiene que hacer es atajar, pero hay más cosas: la presión, la ubicación, salir del arco. Los chicos son tan buenos que confío en ellos. Mi trabajo es estar ahí para cuando ellos me necesitan. Jugamos un partido más y nos metieron un gol menos".

"El Dibu" expresó que no le "importa salir en la tapa de los diarios" sino que el entrenador confíe en él. "Si no llega mi momento y ganamos, el trofeo tendrá el mismo tamaño y el mismo color. No quiero ser protagonista, no me interesa. Yo me siento tranquilo. Mucha gente piensa que el arquero juega bien cuando ataja pelotas y no es tan así. Es importante el mensaje previo, la postura, la agresividad para salir a cortar una pelota. Los chicos son tan buenos jugando que yo solamente les tengo que demostrar seguridad para que se enfoquen solo en lo de adelante. Eso a veces es mejor que atajar un penal. También estoy deseando el arco en cero", señaló Martínez, que solo tuvo una valla invicta en este mundial contra Argelia y Austria en la fase de grupos.

Por otra parte, Martínez reveló que decidió no operarse la mano, porque eso lo hubiera dejado sin el Mundial. "Todavía me duele todos los días", reconoció el arquero, que atajó todos los partidos de Argentina en la Copa del Mundo.

"Evité la operación. Consulté a especialistas de todo el mundo y todos coincidían en que me tenía que operar porque de lo contrario no llegaba al Mundial. Ahora me siento muchísimo mejor", afirmó, para luego agregar: "Cuando te dicen que no podés llegar al Mundial por la mano rota se te llena la cabeza de preguntas. Cuando entrenaba me tiraba con una mano, parecía manco".