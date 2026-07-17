La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026, pero Gary Neville volvió a apuntar contra Cristian "Cuti" Romero y dejó una frase que generó polémica.(FOTO: Reuters).

La contundente victoria de la Selección Argentina y la clasificación a la final del Mundial 2026 no alcanzó para modificar la postura de Gary Neville. Después de la derrota de Inglaterra por 2-1 en semifinales, el exdefensor del Manchester United volvió a criticar a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez e, incluso, resaltó que la dupla central de la "Albiceleste" solo llegó a la definición gracias al impacto de Lionel Messi.

Las declaraciones sorprendieron porque llegaron después de que Argentina eliminara a los Three Lions y porque Romero ya le había respondido públicamente, cuando explicó que esperaba no ser como él una vez que se retirara del fútbol. Sin embargo, Neville no solo sostuvo cada una de sus críticas previas, sino que se lo observó visiblemente dolido más allá de su análisis, con estadísticas que le servían para su conclusión y volvió a señalar al capitán argentino como el gran responsable de sostener al equipo durante toda la fase eliminatoria.

La frase de Gary Neville contra Cuti Romero y Licha Martínez

La discusión había comenzado incluso antes del partido disputado en Atlanta. En una participación para Sky Bet, Neville había definido a Romero y Martínez como "la mejor y la peor pareja de centrales del mundo", una descripción que rápidamente recorrió las redes sociales y tuvo amplia repercusión en Argentina.

Tras la victoria histórica del conjunto de Lionel Scaloni, el exfutbolista fue consultado nuevamente en la televisión inglesa y una de las presentadoras le recordó que "Cuti" ya había contestado sus cuestionamientos. Lejos de bajar el tono, Neville insistió con su mirada, subestimando el gran rendimiento que tuvieron ambos juagdores ante Inglaterra.

"Ellos regalan goles", sostuvo nuevamente, antes de lanzar la frase que más ruido hizo. Según explicó, si la Selección Argentina no contara con Messi, ambos defensores "deberían abrazarlo todos los días", porque, a su entender, el capitán fue quien rescató al equipo en los momentos más complicados del torneo. Para respaldar su argumento recordó que Argentina recibió seis goles en los cuatro encuentros de eliminación directa: dos frente a Egipto, dos contra Cabo Verde, uno ante Suiza y otro frente a Inglaterra.

Aunque sus palabras fueron muy duras, Neville también reconoció varias virtudes de la zaga argentina. Consideró que Romero y "Licha" Martínez forman una dupla con una personalidad fuera de lo común, capaz de dominar tanto el área propia como la rival gracias a su agresividad y fortaleza física.

Sin embargo, el actual cronista de Sky resaltó en que ambos alternan actuaciones brillantes con errores que, según su criterio, terminan condicionando el rendimiento colectivo. Esa contradicción lo llevó a definirlos como futbolistas que "pasan de lo sublime a lo ridículo", aunque también valoró la personalidad de ambos.

En el caso de Romero, Neville fue todavía más específico. Recordó la complicada temporada del Tottenham en la Premier League y sostuvo que el cordobés todavía comete demasiadas equivocaciones para ser considerado un defensor completamente consolidado, pese a los títulos obtenidos con la camiseta argentina.

Más allá de sus cuestionamientos hacia la defensa argentina, Neville cerró su análisis con un elogio contundente para Lionel Messi. Lo calificó como "un auténtico genio" y sostuvo que fue el gran responsable de conducir a la Selección Argentina hasta una nueva final del Mundial 2026.

Incluso, el exlateral inglés volvió a abrir el histórico debate sobre el lugar que ocupa el capitán argentino entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Para Neville, las actuaciones de Messi en este Mundial vuelven a alimentar la discusión sobre si ya logró superar definitivamente a Pelé y Diego Maradona en la historia del fútbol.