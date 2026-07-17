Alerta gamers: revelan la fecha exacta en la que se podrá volver a jugar al League of Legends original

Los jugadores veteranos llevan años pidiendo lo mismo: volver al LoL de antes. Riot lo escuchó y tomó una decisión que la propia empresa admite que fue difícil de definir: en lugar de recrear una versión específica del juego, LoL Classic es una recopilación de los mejores momentos de los primeros años, desde la beta hasta la Temporada 3. Paul Bellezza, Productor Ejecutivo de LoL, lo resume así: "No pretendemos recrear los viejos tiempos tal cual. Queremos que LoL Classic satisfaga esas ganas de jugar y que, al mismo tiempo, aporte algo nuevo".

Qué trae LoL Classic el día del lanzamiento

El mapa es la Grieta del Invocador original , con sus espectros de vuelta, las mejoras con amigos y reapariciones más rápidas. Riot aplicó mejoras de iluminación, texturas y sombras para mayor claridad visual sin alterar el espíritu del mapa.

, con sus espectros de vuelta, las mejoras con amigos y reapariciones más rápidas. Riot aplicó mejoras de iluminación, texturas y sombras para mayor claridad visual sin alterar el espíritu del mapa. Campeones: 60 en total, los 40 originales más 20 seleccionados del período 2009-2013, con sus kits anteriores a cualquier rework. Llegarán más con el tiempo, pero siempre del período clásico.

60 en total, los 40 originales más 20 seleccionados del período 2009-2013, con sus kits anteriores a cualquier rework. Llegarán más con el tiempo, pero siempre del período clásico. Objetos: regresan configuraciones icónicas como Atmog (Empalador de Atma + Mazo helado), la build completa de Metagólem y objetos de oro por 10 segundos. También Portal Zz'Rot.

regresan configuraciones icónicas como Atmog (Empalador de Atma + Mazo helado), la build completa de Metagólem y objetos de oro por 10 segundos. También Portal Zz'Rot. Runas y maestrías: vuelven con un sistema de desbloqueo mucho más rápido que el original. Al jugar y subir el nivel de Classic se desbloquean, y todos arrancan con páginas predeterminadas para que el campo esté equilibrado desde el primer momento.

vuelven con un sistema de desbloqueo mucho más rápido que el original. Al jugar y subir el nivel de Classic se desbloquean, y todos arrancan con páginas predeterminadas para que el campo esté equilibrado desde el primer momento. Hechizos de invocador: todos, incluyendo Fortificación.

El sistema de progresión y las colas disponibles

Al lanzar, habrá cola PvP con reclutamiento, Cooperativa vs. IA y partidas personalizadas. No habrá cola clasificatoria: el foco es pasarla bien, no el ranked. En cambio, llega la Aventura del Invocador: al alcanzar el nivel 10 de Classic, empieza un sistema de progresión desde Sal hasta Leyenda, donde solo un porcentaje de un dígito de jugadores llegará al tope. También hay un sistema de preferencia de posiciones para evitar el clásico "pido mid o fedeo".

El bonus: ARAM Clasicardo y El Consejo

Junto con Classic llega un modo de tiempo limitado, ARAM: Caos Clasicardo, con mapa inspirado en Classic, objetos clásicos y Aumentos temáticos. Los 60 campeones de Classic se juegan en sus versiones modernas en este modo.

Y para el futuro del modo, Riot presenta El Consejo: un sistema de votación donde los jugadores que más tiempo inviertan en Classic tendrán más peso para decidir qué campeones se agregan, qué aspectos se crean y qué cambios se hacen. La progresión en Classic desbloquea acceso y poder de voto.