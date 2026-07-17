La tendencia de viajar con amigos que gana cada vez más adeptos y tiene un beneficio inesperado, según la ciencia.

Con la llegada de las vacaciones, cada vez más personas eligen dejar de lado los viajes en solitario o en pareja para organizar escapadas con amigos. Lo que para muchos comenzó como una forma de abaratar costos o multiplicar las experiencias se convirtió en una tendencia respaldada por la ciencia: compartir un viaje con personas cercanas puede tener efectos positivos que perduran mucho después del regreso.

Diversas investigaciones coinciden en que las relaciones sociales de calidad son uno de los pilares del bienestar. Una revisión publicada en 2024 en la revista World Psychiatry señala que los vínculos personales tienen un impacto directo sobre la salud física y mental, mientras que un reconocido metaanálisis de la Universidad Brigham Young concluyó que quienes mantienen relaciones sociales sólidas presentan alrededor de un 50% más de probabilidades de vivir más tiempo que aquellas personas con redes sociales débiles.

En ese contexto, las vacaciones compartidas aparecen como una oportunidad ideal para fortalecer esos lazos. Alejarse de las obligaciones diarias permite disponer de tiempo para conversar sin apuros, descubrir nuevos lugares y vivir situaciones que, con el paso del tiempo, terminan transformándose en recuerdos imborrables.

Más que un descanso: una experiencia que fortalece los vínculos

El ritmo acelerado de la vida cotidiana suele dejar poco espacio para encuentros presenciales con amigos. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares y las obligaciones diarias, muchas relaciones quedan limitadas a mensajes o conversaciones breves.

Compartir varios días juntos favorece la comunicación, la cooperación y la creación de nuevas experiencias en común. Desde una excursión hasta una cena improvisada o una anécdota inesperada, esos momentos ayudan a reforzar el sentido de pertenencia y la conexión emocional entre quienes viajan.

Los especialistas también destacan que el apoyo social funciona como un importante factor protector frente al estrés. Estar acompañado por personas de confianza puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol —la hormona vinculada al estrés— y generar una mayor sensación de tranquilidad durante el descanso.

Los recuerdos compartidos tienen un efecto duradero

Una de las principales diferencias entre viajar solo y hacerlo con amigos es el valor emocional que adquieren las experiencias compartidas. Las fotografías, las historias y hasta los pequeños imprevistos suelen convertirse en anécdotas que se reviven durante años, fortaleciendo aún más las relaciones.

Expertos en bienestar sostienen que las experiencias vividas en grupo suelen ser más memorables porque las emociones se amplifican al ser compartidas. Además, recordar esos momentos junto a otras personas ayuda a revivir las sensaciones positivas asociadas al viaje.

Los especialistas destacan que el apoyo social funciona como un importante factor protector frente al estrés.

En una época marcada por la hiperconectividad y las agendas cargadas, dedicar varios días exclusivamente a convivir con amigos también representa una forma de recuperar tiempo de calidad, algo que muchas personas consideran cada vez más valioso.

Cruceros: una opción que crece entre los grupos de amigos

Dentro de esta tendencia, los cruceros se consolidan como una alternativa cada vez más elegida por grupos que buscan combinar descanso, entretenimiento y recorridos por distintos destinos sin necesidad de organizar cada detalle del viaje.

Desde MSC Cruceros explican que este formato permite compartir gran parte de la experiencia, pero también ofrece espacios para que cada viajero disfrute de actividades según sus intereses. Gastronomía internacional, espectáculos en vivo, bares temáticos, piscinas, spa, gimnasio, deportes, simuladores y propuestas recreativas conviven con momentos de relax frente al mar.