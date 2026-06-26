La nueva tendencia que cambia la forma de viajar y cada vez gana más seguidores.

Durante años, la idea de vacaciones estuvo asociada a viajar en pareja, en familia o con amigos. Sin embargo, frente a esta forma tradicional, cada vez más personas deciden organizar sus viajes según sus propios tiempos, intereses y posibilidades, sin esperar encontrar compañía.

Viajar solo dejó de ser visto como una opción excepcional y pasó a convertirse en una alternativa elegida por personas de distintas edades que buscan disfrutar el destino a su propio ritmo. La mayoría de ellas buscan mayor libertad, entendiendo lo difícil que es coordinar agendas. Y por el otro, conocer nuevas personas y generar vínculos durante el recorrido.

Cada vez más personas viajan solos para no depender de la agenda de otros.

"Observamos que cada vez más huéspedes priorizan experiencias que les permitan viajar a su propio ritmo sin resignar la posibilidad de compartir momentos con otras personas. La experiencia del viaje se vuelve tan importante como el destino en sí mismo", explican desde MSC Cruceros.

Cómo cambió la industria turística en el último tiempo

El crecimiento de esta tendencia también generó cambios en la industria turística, que comenzó a incorporar propuestas pensadas para quienes buscan independencia, pero también espacios de encuentro. Desde viajes grupales hasta experiencias con actividades compartidas, cuyo objetivo es ofrecer opciones donde cada persona pueda elegir cómo vivir sus vacaciones.

En ese contexto, los cruceros aparecen como uno de los formatos que mejor se adaptan a esta nueva forma de viajar. La combinación de destinos, gastronomía, entretenimiento, actividades recreativas y espacios comunes permite que los pasajeros puedan disfrutar de momentos individuales y, al mismo tiempo, conectar con otros viajeros.

Para la temporada 2026-2027, MSC Cruceros contará con salidas desde Buenos Aires hacia destinos de Brasil y Uruguay a bordo del MSC Splendida. Entre las propuestas se destaca la salida del 23 de enero, bajo el concepto MSC Club de Amigos, una experiencia pensada para quienes quieren viajar de manera independiente sin dejar de compartir momentos con otros pasajeros.

El recorrido incluye escalas en Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Camboriú y Punta del Este, además de una propuesta a bordo con espectáculos internacionales, restaurantes, bares temáticos, espacios wellness, piscinas, actividades deportivas y entretenimiento.

La experiencia también contempla juegos con coordinación permanente, una excursión en Río de Janeiro, cócteles de bienvenida y despedida, paquete all inclusive de bebidas y conexión wifi.

"Los cruceros ofrecen un equilibrio muy valorado actualmente. Cada huésped puede vivir la experiencia con total independencia, pero al mismo tiempo encuentra múltiples oportunidades para compartir actividades, generar nuevas conexiones y formar parte de una comunidad que se construye a bordo", agregan desde MSC Cruceros.