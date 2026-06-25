LATAM Airlines decidió apostar fuerte por el mercado argentino y anunció una de sus mayores expansiones en conectividad con Brasil para la próxima temporada de verano. La compañía incorporará vuelos directos desde Buenos Aires hacia dos destinos muy buscados del nordeste brasileño: Natal y Maceió, además de aumentar significativamente la oferta hacia Recife.

Esta movida responde al renovado dinamismo del mercado aerocomercial regional, impulsado por la recuperación del turismo internacional y el creciente interés de los argentinos por las playas del nordeste, que en los últimos años se posicionaron como alternativas fuertes frente a destinos tradicionales como Florianópolis o Río de Janeiro.

Florencia Scardaccione, gerente comercial de LATAM en Argentina, detalló que "el Nordeste brasileño es una de las opciones más elegidas para el verano y, con estos nuevos vuelos directos desde Ezeiza hacia Natal y Maceió, buscamos ofrecer a nuestros pasajeros mayor comodidad, menos tiempo de conexión y la mejor experiencia de viaje". Además, resaltó que esta apuesta "reafirma nuestro firme compromiso con el mercado argentino y con el fortalecimiento del turismo regional".

Según lo informado, entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero de 2027, LATAM operará tres vuelos semanales entre Buenos Aires y Natal, programados para jueves, sábados y domingos. En paralelo, también sumará tres frecuencias por semana a Maceió los martes, viernes y domingos, mientras que aumentará de una a cuatro las salidas semanales hacia Recife.

La aerolínea mantendrá su ruta estacional diaria a Florianópolis durante toda la temporada y continuará volando a Río de Janeiro tanto desde Aeroparque como desde Ezeiza. Este despliegue forma parte de una estrategia para ganar terreno en uno de los corredores turísticos más rentables de la región, donde LATAM compite con Aerolíneas Argentinas, Gol y Azul, que también intensificaron sus operaciones y promociones para captar viajeros argentinos.

LATAM busca ganar participación en uno de los corredores turísticos más rentables de la región.

Brasil se mantiene como el principal destino internacional para los turistas argentinos, gracias a su proximidad geográfica, amplia oferta hotelera y vuelos cada vez más frecuentes. Además, la relación cambiaria favorable en los últimos meses impulsó los viajes al exterior. En este contexto, el nordeste brasileño se destaca por sus playas tropicales, infraestructura turística y tarifas más competitivas respecto a otros destinos.

Para las aerolíneas, ofrecer vuelos directos implica una ventaja estratégica, ya que reduce escalas y tiempos de viaje, mejorando la experiencia del pasajero y la ocupación de los aviones. Por eso, la decisión de LATAM no solo suma rutas, sino que busca fortalecer su presencia y participación en un segmento turístico en fuerte crecimiento.

El aumento de conectividad también responde a un fenómeno de recuperación del turismo bilateral entre Argentina y Brasil. LATAM destacó que durante 2025, Argentina recibió más de un millón de visitantes brasileños y que los arribos por vía aérea crecieron un 28%, reflejando la vitalidad del intercambio entre ambos países. Para el sector turístico, esto significa más movimiento hotelero y consumo, mientras que para las aerolíneas representa una oportunidad para captar mayor parte de un negocio multimillonario.

La presencia de Latam en la región

Actualmente, como bien indicó iProfesional, LATAM opera en 10 aeropuertos argentinos y conecta el país con más de 160 destinos en 28 países, a través de sus hubs en Santiago de Chile, San Pablo y Lima. Entre enero y mayo de este año, transportó más de 1,2 millones de pasajeros desde y hacia Argentina, consolidándose como uno de los principales operadores internacionales en la región. En mayo alcanzó una participación del 20% en el mercado internacional y del 32% en el regional, cifras que evidencian su peso en el mercado aerocomercial local.

LATAM Airlines Group es el mayor holding aerocomercial de América Latina, con operaciones domésticas en Brasil, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y una extensa red internacional que conecta la región con Estados Unidos, Europa, Oceanía, África y el Caribe. Su flota incluye aeronaves Airbus y Boeing, además de una gran división de carga con 20 aviones dedicados exclusivamente al transporte de mercaderías.