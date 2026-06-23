El aterrizaje de una nueva aerolínea al interior cambia la conectividad en Argentina

Durante la madrugada del miércoles, el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas" de Rosario vivió un momento histórico con la llegada oficial de Arajet, la aerolínea dominicana que comenzó a operar vuelos regulares directos entre la ciudad santafesina y Punta Cana, en el Caribe.

Este hecho representa un quiebre en el tradicional dominio de Buenos Aires sobre la conectividad aérea internacional argentina, ya que por primera vez una compañía de bandera de República Dominicana conecta sin escalas el centro del país con uno de los destinos turísticos más codiciados del Caribe. Rosario se suma así como el cuarto destino estratégico de Arajet en Argentina, junto a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

El vuelo inaugural llegó a las 2:16 de la mañana a bordo de un moderno Boeing 737 MAX proveniente de Centroamérica, con una ocupación del 84% en sus 151 pasajeros. Tras las operaciones en la terminal, el avión despegó a las 5:03 rumbo a Punta Cana, dando inicio formal a una ruta muy esperada por el sector turístico regional.

Las autoridades locales destacaron que esta apertura no es un hecho aislado, sino el resultado de un plan integral de modernización del aeropuerto y la conectividad aérea diseñado para posicionar a Santa Fe como líder en el interior del país. En ese sentido, afirmaron: "La llegada de Arajet por primera vez a nuestra pista no es casualidad; es el reflejo de un plan que pusimos en marcha".

Actualmente, el aeropuerto rosarino se consolida como una de las terminales más modernas del país, lo que impulsa al turismo y al desarrollo económico sin depender del centralismo porteño ni intermediarios.

Detalles de los nuevos vuelos desde Rosario

La programación oficial prevé tres vuelos semanales: los miércoles, viernes y domingos, con despegues a las 3:39 de la mañana desde Rosario y llegadas a las 10:27 a Punta Cana. En el sentido inverso, las salidas desde el Caribe serán los martes, jueves y sábados a las 17:51 hora local, aterrizando en Rosario a las 2:33 de la madrugada.

La compañía lowcost Arajet aterrizó por primera vez en el aeropuerto de Rosario.

De cara a la próxima temporada alta, Arajet ya solicitó ampliar su frecuencia con dos vuelos adicionales los lunes y domingos desde diciembre, anticipando una creciente demanda.

El valor estratégico de esta conexión radica en que Punta Cana funciona como un hub regional que permite a los pasajeros rosarinos acceder fácilmente a múltiples destinos internacionales a precios accesibles, beneficiando tanto a viajeros de negocios como a turistas.

Víctor Pacheco Gómez, CEO y fundador de Arajet, expresó su entusiasmo por la nueva ruta: "Rosario es una ciudad con un enorme potencial" y aseguró que la compañía se compromete a brindar una experiencia de viaje de alta calidad con tarifas competitivas.

Con esta incorporación, Arajet consolida su presencia federal en Argentina, sumando un total de 27 vuelos semanales en cuatro destinos clave y posicionando a Punta Cana como el quinto destino internacional con vuelos regulares desde Rosario durante todo el año.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el crecimiento del aeropuerto seguirá en aumento durante 2026, con la llegada de la aerolínea World2Fly, que inaugurará vuelos directos hacia Madrid a partir del 1 de octubre, reforzando aún más la conectividad internacional de la región.