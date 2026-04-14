La aerolínea dominicana Arajet confirmó que desde el 16 de mayo de 2026 comenzará a operar un vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana, con una frecuencia inicial de tres vuelos semanales. Esta nueva ruta posiciona a Punta Cana como un hub estratégico para conectar a los mendocinos con diversos destinos en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.

La preventa de esta ruta ya superó el 80% de ocupación, lo que anticipa un gran interés por parte de los viajeros argentinos. El mercado argentino hacia República Dominicana mueve cerca de medio millón de pasajeros anuales, y Arajet ha incrementado su participación en este flujo con un crecimiento superior al 125% desde 2023, cerrando el año pasado con 20 vuelos semanales en rutas clave como Buenos Aires-Punta Cana y Córdoba-Punta Cana.

Mendoza fue elegida como un punto lógico para la expansión de Arajet debido a su potencial económico y su reconocimiento como centro turístico, tanto para quienes viajan desde la provincia como para quienes la visitan. “Estamos pensando en Mendoza como un mercado, como un destino, donde no solamente vamos a recibir argentinos visitándonos en la República Dominicana y conectando a través de República Dominicana, sino que también va a ser un destino muy interesante para el dominicano”, explicó José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet.

El modelo de negocio de Arajet se basa en la conectividad a través de hubs, con Punta Cana como uno de los principales centros de distribución. Esta estrategia permite que los pasajeros desde Mendoza accedan a múltiples destinos internacionales desde un único punto, multiplicando las opciones de viaje.

Cabrera detalló que “no solamente estamos recibiendo argentinos que se vienen a la playa y a pasarse unos días de un calor en Dominicana, sino que también están utilizando nuestros hops como puntos de conexión a Orlando, Boston, Miami, que cerca del 29% de nuestro tránsito del año pasado fueron precisamente viajeros en conexión”, subrayando la importancia de este segmento para la aerolínea.

Ventajas de la nueva conexión aérea de Argentina con el Caribe

Además, desde Punta Cana se puede conectar a Puerto Rico, San José, Guatemala y, a través de Newark, a Nueva York, ampliando la red hacia Estados Unidos y Centroamérica. También se ofrece transporte terrestre desde Santo Domingo para llegar a otras islas del Caribe, como Jamaica, Saint Martin y Curazao, consolidando una amplia red de destinos.

Una ventaja destacada del sistema es la posibilidad de realizar escalas extendidas, que permiten a los viajeros combinar destinos en un mismo viaje con días de diferencia sin que esto implique un aumento significativo en la tarifa. Según Cabrera, “lo que te da la opción es de tú poder hacer un vuelo de conexión con unos días de por medio, sin que eso te presuponga un cambio de tarifa importante”.

Arajet cuanta con mucha conectividad a través de hubs, con Punta Cana como uno de los principales destinos.

La operación desde Mendoza arrancará con tres vuelos semanales, con la intención de aumentar a cuatro frecuencias en el primer trimestre si la demanda lo permite. “Arrancamos el vuelo inaugural el 16 de mayo, desde Punta Cana hacia Mendoza”, confirmó el ejecutivo.

En cuanto a precios, los boletos en tarifa intermedia Comfort se ubican entre 780 y 820 dólares aproximadamente, variando según la fecha y la ocupación. Para estimular la venta, Arajet lanzó una promoción con un 15% de descuento en tarifa base para quienes reserven entre el 9 y el 23 de abril y viajen entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2026.

El crecimiento del mercado argentino hacia República Dominicana es uno de los pilares de esta expansión. Cabrera detalló que “el año pasado, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, cerramos cerca del medio millón de argentinos visitando la República Dominicana”. De ese total, el 40% eligió Arajet, que experimentó un aumento del 165% respecto a 2024.

La alta demanda se refleja en Mendoza, donde las ventas ya superan el 80% de ocupación antes del inicio de operaciones. Además, la mayoría de las compras son directas y se pagan al instante, lo que muestra una mejora en la capacidad de compra del mercado argentino y un contexto favorable para la aerolínea.