Habrá 12 nuevos vuelos internacionales este año en el nuevo mapa aéreo de Argentina.

Después de un 2025 con cifras récord, Argentina inicia 2026 con una expansión significativa en su conectividad aérea internacional. Entre febrero y octubre, más de una docena de nuevas rutas unirán Buenos Aires y varias ciudades del interior con destinos extranjeros muy demandados. Además, el país recibirá dos nuevas aerolíneas españolas: Plus Ultra y World2Fly. La primera competirá en la ruta Argentina-España, mientras que World2Fly conectará Madrid con Rosario, marcando un hito para esta ciudad santafesina que suma vuelos directos a Europa.

El crecimiento del tráfico aéreo en Argentina fue constante durante 2025. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en noviembre se registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia nacional, con 4.392.597 usuarios en los aeropuertos del país, superando el récord de 2023 y con un aumento interanual del 7%.

Entre enero y noviembre, el total de pasajeros alcanzó 45,9 millones, un 12% más que en el mismo período del año anterior. La demanda internacional creció especialmente, con un contexto cambiario favorable que impulsó los viajes al exterior. Solo en noviembre, 1.347.497 argentinos salieron al extranjero, lo que representa un 14% más que el récord previo para ese mes.

Las operaciones aéreas también alcanzaron máximos históricos, con 33.914 vuelos en noviembre, el mayor volumen para ese mes. Con estas cifras, se proyecta que durante 2026 el total anual de pasajeros podría superar los 50 millones, un salto de dos dígitos interanual que explica la fuerte apuesta de las aerolíneas por ampliar rutas y sumar conexiones internacionales.

El turismo emisivo fue clave en esta expansión. Datos del Indec revelaron que entre enero y noviembre de 2025, 17.561.100 argentinos viajaron al exterior, un aumento del 43,3% con respecto al año anterior. En contraste, el turismo receptivo cayó un 20,9%, con 7.887.800 visitantes extranjeros ingresando al país, afectado por un encarecimiento en dólares y menor atractivo cambiario.

El calendario de nuevas rutas comenzará el 2 de febrero con Flybondi inaugurando el vuelo Buenos Aires–Encarnación, una conexión inédita que busca captar tanto turistas como viajeros frecuentes entre Argentina y Paraguay. El 29 de marzo, Latam pondrá en marcha la ruta Santiago de Chile–Neuquén, fortaleciendo la conectividad de la Patagonia norte y beneficiando sectores turísticos y corporativos, especialmente en una provincia con fuerte desarrollo energético. En mayo, se sumarán varias rutas relevantes: el 16, Arajet comenzará a volar Punta Cana–Mendoza, y el 23 Plus Ultra ampliará su oferta con una frecuencia extra entre Madrid y Buenos Aires, en uno de los corredores más demandados.

El crecimiento del turismo emisivo explica la expansión de la conectividad internacional y el arribo de nuevas firmas.

Otros vuelos internacionales que se suman y el furor por el Mundial 2026

Junio promete ser el mes más activo. El 5, Aerolíneas Argentinas lanzará vuelos directos entre Córdoba y Miami con dos frecuencias semanales, consolidando el aeropuerto local como principal hub internacional del interior. En el marco del Mundial 2026, la aerolínea de bandera operará vuelos especiales charter desde Buenos Aires a Estados Unidos: el 15 de junio debutará Buenos Aires–Kansas City y el 21 junio Buenos Aires–Dallas, ambos ligados a los partidos de la Selección Argentina.

Además, Latam debutará el 15 de junio con la ruta San Pablo–Bariloche para la temporada alta de invierno, y Arajet sumará el 16 de junio el vuelo Punta Cana–Rosario, ampliando la oferta internacional desde esta ciudad santafesina que acaba de inaugurar su aeropuerto.

El 26 de junio, la brasileña Gol volará San Pablo–Bariloche, seguida el 1 de julio por Aerolíneas Argentinas. Ese mismo día, Latam lanzará San Pablo–Ushuaia, con Gol sumándose el 7 de julio a esta conexión. Finalmente, el 1 de octubre World2Fly comenzará a operar la ruta Madrid–Rosario, marcando la llegada de una nueva aerolínea internacional y posicionando a Rosario como una de las pocas ciudades del interior con conexión directa a Europa.