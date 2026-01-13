Cabo Frío volvió a tener vuelos con Argentina después de más de cinco años.

Tras más de cinco años de espera, Aerolíneas Argentinas y Flybondi comenzaron a operar vuelos directos hacia el Aeropuerto Internacional de Cabo Frio (CFB) en Brasil, un hito que promete revolucionar la conectividad entre ambos países y potenciar el turismo regional.

Esta nueva ruta ofrece un acceso mucho más rápido a playas reconocidas como Búzios y Arraial do Cabo, en comparación con la tradicional llegada por Galeão en Río de Janeiro, lo que representa una ventaja importante para quienes buscan destinos costeros brasileños.

El debut tuvo lugar el sábado 3 de enero de 2026, cuando Flybondi aterrizó desde Rosario con un Boeing 737-800. Durante ese primer fin de semana, se completaron seis vuelos que transportaron un total de 1.042 pasajeros. La programación contempla 54 vuelos internacionales los sábados y domingos entre el 3 de enero y el 4 de abril de 2026, consolidando una oferta regular y sostenida para esta temporada.

Para facilitar los trámites migratorios y mejorar la experiencia de los viajeros, la administración municipal de Cabo Frio desplegó personal de apoyo que colaboró con la Policía Federal brasileña, agilizando el ingreso al país y evitando demoras.

La expectativa por las nuevas conexiones aéreas directas entre Argentina y Brasil

El secretario de Turismo local, Davi Barcelos, explicó que “es el resultado de un año de trabajo intenso para rescatar a la ciudad como destino internacional mediante la requalificación del aeropuerto”. Por su parte, Marcelo Dusi, secretario de Desarrollo Económico, destacó que “la expectativa es que los turistas argentinos movilicen la ciudad y generen empleo y renta”.

Un pasajero que viajó desde Rosario resaltó la comodidad de esta conexión directa: “No es común tener vuelos directos desde mi ciudad natal hacia Cabo Frio, y la experiencia fue muy práctica y satisfactoria”.

Este regreso de las conexiones aéreas con Brasil se enmarca en un contexto más amplio de renovación y expansión de rutas internacionales para Aerolíneas Argentinas. En paralelo, Aerolíneas Argentinas reforzó su oferta para la temporada de fin de año desplegando su avión más grande en los vuelos hacia Río de Janeiro, con cuatro rotaciones de fuselaje ancho para cubrir la alta demanda en el aeropuerto de Galeão.