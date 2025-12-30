Destinos familiares de Brasil para ir en auto: a dónde viajar por precios bajos y con playas paradisíacas en el verano 2026

Para muchas familias argentinas, Brasil se posiciona como una gran opción para descansar en estas vacaciones 2026. La posibilidad de viajar en auto, ahorrar en pasajes y disfrutar de playas cálidas convierte al sur brasileño en un el destino elegido para quienes buscan descanso sin gastar de más.
Con buena infraestructura, rutas accesibles y propuestas pensadas para grandes y chicos, estos destinos familiares combinan naturaleza, servicios y precios más amigables que otros puntos turísticos de la región.
Barra da Lagoa (Florianópolis)
Ubicada en la isla de Florianópolis, Barra da Lagoa es una de las playas más elegidas por parejas con hijos. Su gran diferencial es el canal que conecta la laguna con el mar, donde el agua es más tranquila y permite nadar con mayor seguridad. Además, ofrece paseos en lancha, snorkel y una amplia oferta gastronómica.
Canasvieiras
Clásica y siempre vigente, Canasvieiras es sinónimo de turismo en familia. Hoteles, departamentos, supermercados y playas de mar calmo la convierten en una opción ideal para quienes viajan con chicos o adultos mayores. Es uno de los destinos más accesibles en términos de alojamiento y servicios.
Bombinhas
Bombinhas sigue siendo una de las playas más elegidas para viajar con niños y/o adolescentes. Su mar tranquilo y flora autóctona lo convierten en un destino perfecto para quienes priorizan el contacto con la naturaleza. Además, cuenta con buena oferta de hoteles y actividades acuáticas.
Penha
Penha se volvió un punto estratégico para familias gracias a su cercanía con el parque temático Beto Carrero World, el más grande de Amércia del Sur. Combinar días de playa con jornadas de parque convierte a este destino en un plan único para unas vacaciones largas.
Praia do Rosa
Praia do Rosa mantiene su encanto natural. Es ideal para familias que buscan tranquilidad, paisajes verdes y playas amplias. Si bien el acceso a los balnearios requiere caminatas por senderos, muchas posadas están preparadas para recibir grupos familiares.