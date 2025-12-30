Destinos familiares de Brasil para ir en auto: a dónde viajar por precios bajos y con playas paradisíacas en el verano 2026

Para muchas familias argentinas, Brasil se posiciona como una gran opción para descansar en estas vacaciones 2026. La posibilidad de viajar en auto, ahorrar en pasajes y disfrutar de playas cálidas convierte al sur brasileño en un el destino elegido para quienes buscan descanso sin gastar de más.

Con buena infraestructura, rutas accesibles y propuestas pensadas para grandes y chicos, estos destinos familiares combinan naturaleza, servicios y precios más amigables que otros puntos turísticos de la región.

Barra da Lagoa (Florianópolis)

Ubicada en la isla de Florianópolis,es una de las playas más elegidas por parejas con hijos. Su gran diferencial es el canal que conecta la laguna con el mar, donde el agua es más tranquila y permite nadar con mayor seguridad. Además,

Canasvieiras

Clásica y siempre vigente,es sinónimo de turismo en familia. Hoteles, departamentos, supermercados y playas de mar calmo la convierten en una opción ideal para quienes viajan con chicos o adultos mayores.

Bombinhas

sigue siendo una de las playas más elegidas para viajar con niños y/o adolescentes. Su mar tranquilo y flora autóctona lo convierten en un destino perfecto para quienes priorizan el contacto con la naturaleza. Además, cuenta con

Penha

se volvió un punto estratégico para familias gracias a su cercanía con el parque temático, el más grande de Amércia del Sur. Combinar días de playa con jornadas de parque convierte a este destino en un plan único para unas vacaciones largas.

Praia do Rosa

Praia do Rosa mantiene su encanto natural. Es ideal para familias que buscan tranquilidad, paisajes verdes y playas amplias. Si bien el acceso a los balnearios requiere caminatas por senderos, muchas posadas están preparadas para recibir grupos familiares.