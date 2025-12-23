El turismo volvió a dar en rojo y ya van más de 20 meses en picada

El turismo internacional volvió a dejar un saldo negativo para la Argentina, impulsado por un fuerte crecimiento del turismo emisivo. Sin embargo, el dato más preocupante es que desde que Javier Milei es presidente, el balance turístico nunca fue positivo y encadena 22 meses en rojo. Cada vez más argentinos viajan al exterior, alentados por un dólar barato y precios relativos más convenientes fuera del país, mientras el ingreso de visitantes extranjeros no logra compensar la salida de divisas.

El balance del turismo internacional continúa mostrando números en rojo. En noviembre, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior volvió a superar ampliamente al ingreso de turistas extranjeros, consolidando un saldo turístico negativo que se mantiene desde comienzos de año. La dinámica refleja una recuperación sostenida del turismo emisivo, mientras el receptivo avanza a un ritmo mucho más lento.

El fenómeno tiene un impacto directo sobre las cuentas externas, ya que el gasto de los viajeros argentinos en el exterior se incrementa en un contexto donde el ingreso de dólares por turismo resulta insuficiente para equilibrar la balanza. De hehco, este desbalance se convirtió en una de las principales fuentes de salida de divisas del sector servicios. Según las estadísticas del Indec, desde diciembre de 2023 que no se registra un saldo positivo en la balanza turística. Con Milei reina el turismo emisivo.

El dólar y los precios, claves del auge del turismo emisivo

Uno de los principales factores detrás del crecimiento del turismo emisivo es la relación cambiaria. Con un dólar relativamente estable, muchos destinos del exterior se vuelven más atractivos en términos de costos para las familias argentinas. Viajar fuera del país resulta, en muchos casos, más económico que vacacionar dentro de la Argentina, especialmente en rubros como alojamiento, gastronomía y compras. Esta combinación favorece la decisión de cruzar fronteras, incluso para escapadas cortas o viajes regionales.

Brasil, el destino estrella de los argentinos

Entre los destinos elegidos por el turismo emisivo, Brasil se consolida como la principal opción. Las playas del sur y sudeste brasileño concentran una porción significativa de los viajes, favorecidas por la cercanía geográfica, la conectividad aérea y terrestre, y precios competitivos en dólares.

Además de Brasil, también crecen los viajes hacia Chile, Uruguay y Paraguay, impulsados tanto por turismo de compras como por escapadas recreativas. En menor medida, se observa un repunte de los viajes hacia Estados Unidos y Europa, especialmente en segmentos de ingresos medios y altos.

Turismo receptivo: crecimiento moderado y menor impacto

Del lado del turismo receptivo, el ingreso de visitantes extranjeros mostró una evolución más moderada. Si bien se mantiene una recuperación respecto de los niveles más bajos de años anteriores, el ritmo no alcanza para compensar la salida de residentes argentinos al exterior.

La menor competitividad de precios, sumada a costos elevados en servicios turísticos locales, limita la capacidad del país para atraer un mayor flujo de turistas internacionales. Esta situación reduce el impacto positivo del turismo como generador neto de divisas, elemento necesario para el proceso de acumulación de reservas que el Gobierno pactó con el FMI.

Según datos oficiales del Indec, la brecha entre turismo emisivo y receptivo se amplía mes a mes, consolidando un patrón que plantea serias problemáticas de mediano plazo. El sostenido déficit turístico presiona sobre las reservas y reabre el debate sobre la competitividad del sector, la política cambiaria y los costos internos.

De mantenerse estas tendencias, el turismo seguirá siendo una fuente neta de salida de dólares, en un contexto donde la economía busca equilibrar su frente externo. Con el sistema cambiario diagramado de esta manera, la evolución de los precios y la capacidad de atraer turistas extranjeros difícilmente puedan revertir este escenario.