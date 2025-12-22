Por una jugada de Scoli, el INDEC dejará de informar los gastos de dólares en turismo

El 2026 arranca con nuevos parches para tapar la realidad. El Gobierno decidió ocultar el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo. En medio de la discusión por el nivel del tipo de cambio y a las puertas de una temporada estival que promete una salida importante de argentinos al exterior, la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, decidió dejar de financiar a partir del 1º de enero de 2026 los operativos de campo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) destinados a la medición de la actividad turística.

En 2025, la salida de dólares por turismo en Argentina fue récord, estimándose que el déficit anual superaría los 10.000 dólares, impulsado por el fuerte turismo emisivo argentino y un dólar más conveniente.

La medida de Scioli implica el cese de un aporte anual de 570 millones de pesos que sostenía la logística de las principales encuestas del sector. Dado lo bajo del monto, parece una excusa para dejar de informar la salida de divisas que produce el dólar atrasado y se convirtió en los últimos meses en el principal canal de fuga de capitales.

Antes de armar el bolso

“Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación y, dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, el INDEC informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”, señaló el organismo en su último informe del sector referido a octubre de 2025.

El organismo que conduce Marco Lavagna señaló que “hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”.

El INDEC aclaró que “las estadísticas de turismo internacional con base en el registro de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones”. En cambio, “se reformulará la operación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) para lo cual, consecuentemente, se reprogramará la difusión en el calendario anticipado”.

Scioli ya había planteado sus diferencias con la forma en que el INDEC media la información del sector que, a su juicio, no reflejaban la realidad. El plan de contingencia incluye una reducción de la muestra (se trabajará con un número menor de casos para las encuestas; se aplicará una modalidad remota y habrá acuerdos con provincias. Las últimas publicaciones de Turismo mostraban una fuerte salida de dólares por esta vía, lo cual servía de argumento para justificar un supuesto atraso cambiario.