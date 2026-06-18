La aerolínea dominicana Arajet amplió su presencia en Argentina con una nueva ruta directa entre Rosario y Punta Cana, que opera tres veces por semana. Esta iniciativa fortalece la conectividad internacional desde la provincia de Santa Fe hacia el Caribe y otros destinos clave en América.

Con esta apertura, Rosario se convirtió en la cuarta ciudad argentina en contar con vuelos directos de Arajet, que ya operaba en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La empresa destacó que el mercado argentino crece de forma sostenida y anticipó que podría sumar más frecuencias y rutas próximamente.

Como bien detalló el medio local El Litoral, José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, afirmó que “Argentina se ha convertido en uno de los principales mercados de crecimiento para la aerolínea”. En 2025, el país fue el tercero en cantidad de operaciones y pasajeros transportados por Arajet, con la posibilidad de escalar al primer lugar.

La conexión entre Rosario y Punta Cana forma parte de la estrategia de expansión de Arajet en el cono sur . Recientemente, la aerolínea incorporó nuevas rutas desde Córdoba y Mendoza, superando las expectativas iniciales. En Córdoba, por ejemplo, las frecuencias pasaron de tres a cinco vuelos semanales por la alta demanda, casi alcanzando un vuelo diario.

En Rosario, la apuesta es atraer pasajeros de toda la región litoral y ofrecer más opciones de vuelo desde el interior argentino. La ocupación inicial de estos vuelos directos superó el 80%, lo que indica un fuerte respaldo local.

La aerolínea amplía su presencia en Argentina con vuelos desde Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

Uno de los atractivos de esta operación es la modalidad de vuelo nocturno sin escalas, con una duración aproximada de siete horas y media. Según Cabrera, esto permite a los pasajeros “llegar a destino al amanecer, lo cual te permite disfrutar todo el día de tus vacaciones”.

Además de Punta Cana, Arajet ofrece conexiones a más de 30 ciudades en su red, incluyendo destinos como San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, Cancún, Boston, Orlando y Miami. El ejecutivo resaltó que “no solamente tienes la posibilidad de vacacionar en República Dominicana, sino que también puedes conectar a través de nosotros”.

Las claves de Arajet y las diferencias con las firmas "low cost"

La aerolínea busca diferenciarse del modelo clásico low cost con una propuesta que combina tarifas accesibles y un servicio de calidad. Cabrera explicó que “más que una línea low cost, nosotros somos una línea high value”, un concepto que apunta a brindar al pasajero un vuelo cómodo y seguro sin los precios de las compañías premium.

Con una flota compuesta por Boeing 737 MAX y certificación IOSA, Arajet prioriza la seguridad y la experiencia del pasajero. Cabrera expresó: “Los latinos no solamente queremos viajar, sino que también queremos viajar con dignidad”. Añadió que la empresa ofrece “un servicio seguro, confiable y amable donde el pasajero se siente prácticamente como en su casa”.

Actualmente, Arajet cuenta con 16 aeronaves y una unidad más en producción, lo que le permitirá ampliar su red en América Latina. El crecimiento del turismo argentino hacia el Caribe, especialmente hacia República Dominicana, fue destacado como un motor clave para esta expansión.

El vicepresidente señaló que recientes medidas migratorias facilitaron el intercambio entre ambos países, como el esquema que permite a ciudadanos dominicanos con visa estadounidense ingresar a Argentina sin trámites adicionales.

De cara al futuro, Arajet planea continuar su expansión en Sudamérica, con foco en mercados como Uruguay y Paraguay, y la posibilidad de sumar más frecuencias en Argentina durante las temporadas de alta demanda. Cabrera adelantó: “Es altamente probable que sigamos ampliando nuestras frecuencias y nuestras rutas en la Argentina”.

En paralelo, la aerolínea lanzó una promoción especial por el Día del Padre con descuentos de hasta el 35% en pasajes, consolidando a Punta Cana y Santo Domingo como grandes centros de conexión regional.