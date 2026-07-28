Georgieva encabezó la cena del FMI con empresarios: quiénes asistieron

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cenó el lunes por la noche con empresarios del sector privado en la última actividad de su primer día de gira por Argentina, previo a su viaje a Vaca Muerta de este martes.

Se trató de una cena con "referentes del sector privado", según había anunciado el Fondo, en una locación que no fue difundida públicamente, y que se realizó después de las reuniones que la Directora Gerente del organismo tuvo con el presidente, Javier Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con otros funcionarios del Gabinete y el equipo económico.

Según precisaron fuentes del FMI, los empresarios que asistieron a la cena con Georgieva fueron Pierpaolo Barbieri (UALA), Jorge Brito (Banco Macro), Isela Costantini (Strategic Advisor), Eduardo Elsztain (IRSA), Mariana Schoua (AmCham), Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).

De este modo, el encuentro contó con la presencia de referentes de diversas ramas productivas, desde el sector servicios (Strategic Advisor), energía (PAE), minería (Glencore), comercio (Mercado Libre, AmCham) e industria (Ternium, Ferrosider) al sector construcción (IRSA) y bancario tradicional y no tradicional (Banco Macro, UALA).

Por su parte, Georgieva estuvo acompañada por funcionarios que pertenecen a su equipo, como el jefe de Misión del FMI, Joyce Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

La agenda de Kristalina Georgieva en Argentina

La reunión se realizó después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios en el Palacio Libertad

Durante la jornada, Georgieva volvió a destacar la marcha del programa económico argentino y expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno, aunque también advirtió sobre los sectores atrasados y los problemas de la economía real en cuanto a informalidad laboral, consumo, endeudamiento o situación de las pymes.

La agenda de la titular del FMI continúa este martes con una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el bloque Loma Campana junto a Caputo y al presidente de YPF, Horacio Marín y charlará con sindicalistas del sector energético. El miércoles a primera hora, Georgieva partirá a Uruguay para continuar su gira junto con el resto de su comitiva.